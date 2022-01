Mike Ward revient sur la saga des minimaisons pour itinérants

L’humoriste Mike Ward a expliqué la genèse de son idée de minimaisons pour itinérants, d’abord offertes à Montréal, mais qui ont finalement suscité de l’intérêt à Drummondville et Victoriaville.

«Il y a à peu près un an et demi, il y a quelqu’un qui a fabriqué des petites maisons à Toronto. J’ai vu ça et je m’étais dit qu’on devait faire ça pour Montréal avec le campus Notre-Dame», a partagé l’humoriste, dans un enregistrement diffusé sur sa page Patreon dimanche.

Mike Ward a expliqué qu’il avait d’abord parlé de ce projet torontois de minimaisons dans son balado anglophone, «Two Drinks Minimum», ce qui lui avait permis d’entrer en contact avec le créateur des logis, Nicolas Jacques.

D’emblée, Montréal ne semblait pas très emballé par l’idée, a expliqué l’humoriste qui a tout de même eu une rencontre avec le conseiller Jimmy Zoubris. Toutefois, voyant l’intérêt démontré par les conseillers de plusieurs autres villes, dont Longueuil, Saint-Jérôme et Trois-Rivières, Mike Ward a commandé tout de même 25 minimaisons.

Avec les élections municipales, deux des trois villes ont changé d’administration et la Ville de Trois-Rivières a indiqué qu’elle n’était pas intéressée. L’humoriste, de retour à la case départ, a donc écrit un message sur les réseaux sociaux pour voir si Montréal avait de l’intérêt, à la suite du décès de l’itinérante Stella Stosik, retrouvée sans vie à l’extérieur à la mi-janvier.

Rappelons que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a rejeté l’offre des minimaisons en plaidant que la lutte contre l’itinérance nécessite des «solutions encadrées et adaptées.»

Pendant ce temps, l’organisme l’Ensoleilvent de Drummondville a contacté Mike Ward pour lui signifier un intérêt pour 20 minimaisons. Durant la même période, un membre de l’administration municipale de Saint-Jérôme et le maire de Victoriaville ont fait part de leur intérêt.

Afin de motiver les Villes à se décider, Mike Ward a accordé une entrevue à Paul Arcand, et c’est finalement quelques heures plus tard que Drummondville et Victoriaville ont confirmé leur intérêt.

L'organisme L'Ensoleilvent de Drummondville a d’ailleurs reçu les maisons en pièces détachées vendredi.

«Ces gens-là ne me comprennent pas»

L’humoriste s’est aussi exprimé sur les nombreux chroniqueurs qui ont supposé qu’il faisait ce geste pour redorer son image.

«J’ai l’impression que les gens qui écrivent ça, ou qui disent ça, ne comprennent pas comment je suis ou comment l’humain est en général. J’ai remarqué que les gens qui donnent beaucoup, ou à bien des causes, c’est des gens qui aiment donner», a-t-il souligné.

«Moi, je n’ai jamais donné en disant "le karma existe, faque si je fais ça, après je vais avoir quelque chose en retour". Moi, quand je donne, c’est pour me sentir utile. La réaction de l’itinérant, quand il reçoit 20 $ au lieu du petit change habituel, moi, ça me rend heureux.»