Petite enfance: un métier encore boudé par les hommes

Moins de 2 % des éducateurs en petite enfance sont des hommes. Ceux qui choisissent ce métier sont pourtant convaincus d’avoir un impact énorme dans la vie des tout-petits.

« C’est un beau travail, valorisant, on voit l’impact qu’on a sur les enfants et les familles aussi. Même après 18 ans, tous les jours je me fais remercier, je me fais dire que les enfants sont bien avec moi, que j’ai un impact positif sur les enfants », confie Dominique Jodoin, éducateur dans un CPE de Québec.

La pénurie de main-d’œuvre est criante dans les garderies. Pour réaliser sa promesse d’offrir une place à tous les petits Québécois, le gouvernement Legault doit recruter 18 000 personnes pour travailler auprès des bambins.

La proportion d’hommes embauchés dans ce secteur est famélique, année après année. Selon Dominique Jodoin, les hommes doivent cesser de penser que les femmes sont mieux outillées pour s’occuper des enfants. Les mentalités changent, mais trop lentement à son goût. C’est principalement pour cette raison que les représentants masculins sont encore trop rares, croit-il.

Une révélation

L’éducateur de 48 ans ne se destinait pas à cette voie. Après des études collégiales en technique policière, il travaille pendant sept ans dans une usine avant de tenter sa chance pour entrer dans un programme universitaire en enseignement. Mis sur la liste d’attente, il entend parler de la formation collégiale d’éducation à l’enfance. C’est une révélation.

Comme plusieurs hommes, il craignait de ne pas être à la hauteur. Maintenant, il sait que cette appréhension n’a pas lieu d’être. « Un homme dans la vie des enfants, ça fait un changement, ça amène une façon différente de faire évoluer les enfants », dit-il avec conviction.

Il prône beaucoup l’autonomie et les petits amis de son local sont autorisés à faire plus de bruit. Le matériel mis à leur disposition incite beaucoup à bouger.

Après 18 années comme éducateur dans un CPE, jamais il n’a senti qu’un parent était inconfortable avec le fait que sa progéniture évolue dans un groupe chapeauté par un homme.

Photo Pierre-Paul Poulin

Même chose pour Didier Merette Dufresne, qui est responsable d’un service de garde en milieu familial des Laurentides, après avoir travaillé pendant douze ans en CPE. Il invite les hommes qui sont tentés par ce métier à se lancer sans attendre.

« Il n’y a personne qui va te juger, contrairement à ce que beaucoup de monde pense. Moi, j’ai plusieurs amis gars, certains qui sont très machos, il n’y en a jamais un d’eux qui m’a regardé de haut parce que j’avais un métier typiquement féminin », soutient l’éducateur âgé de 35 ans.

Un métier exigeant

Même s’il a apprécié les quinze dernières années, Didier Merette Dufresne envisage de quitter éventuellement la profession. « Je suis en réorientation de carrière. [...] Autant que je suis content d’avoir fait ça, j’ai beaucoup aimé ça et je serais capable de le faire (encore), autant ça va me faire du bien d’aller faire autre chose. C’est vraiment un métier qui est très exigeant. »

Et c’est particulièrement le cas lorsqu’on dirige une garderie en milieu familial, selon lui. Accueillir six enfants chez soi tous les jours a ses avantages puisqu’il est libre de concocter son propre programme éducatif dans le respect des orientations du ministère.

Mais il y a aussi des désavantages. « Tu as beaucoup plus de tâches qu’en CPE, tu travailles beaucoup plus d’heures, tu n’as pas de pause, c’est un métier qui fatigue plus je dirais que de travailler en CPE », admet-il. Sans parler de la bonne forme physique requise pour s’occuper des enfants.

Un « rattrapage »

Tout au long de sa carrière, Didier Merette Dufresne s’est senti reconnu à sa juste valeur par les enfants et les parents. Mais pas par le gouvernement. Les récentes hausses de salaire accordées aux travailleurs de la petite enfance sont bienvenues, mais ne constituent qu’un « rattrapage » aux yeux de l’éducateur.

Dominique Jodoin ne croit pas non plus que les récentes bonifications salariales attireront davantage d’hommes dans le métier.

Un métier loin d’attirer les hommes

Nombre d’hommes travaillant comme éducateurs dans le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, excluant les responsables d’un milieu familial.



Hommes Total éducateurs et éducatrices 2020 713* 38 996* 2019 689* 39 878* 2018 659* 38 110* 2017 632 36 465

*Les données 2018 à 2020 fournies par le ministère de la Famille sont préliminaires et sujettes à modification avant leur publication officielle.

Comparaison avec une autre profession à prédominance féminine

NOMBRE D’HOMMES EXERÇANT LA PROFESSION D’INFIRMIER



Hommes Total infirmières et infirmiers 2020-2021 8675 74 467 2019-2020 8388 73 090 2018-2019 8091 71 487 2017-2018 7904 70 489

Source : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec