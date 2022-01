«Star Académie»: un des plus gros plateaux télé au Canada

Un long marathon commence, ce dimanche, pour les 200 personnes qui travaillent sur la production des Variétés de Star Académie, l'un des plus gros plateaux de télévision au Canada. Chantal Lépine, la productrice déléguée, est sur le pont au quotidien pour gérer et coordonner plus d’une vingtaine de corps de métier.

L’équipe technique était prête dès la mi-décembre, mais les nouvelles règles sanitaires l’ont obligée à revoir tous ses plans, notamment en raison de l’interdiction d’avoir du public en studio.

«On a dû faire de gros ajustements à notre retour des Fêtes, a indiqué Chantal Lépine. Ça changeait la mise en scène, le plan d’éclairage, tous les départements ont finalement été impactés. Et si le public revient, on s’attend à faire d’autres changements.»

La productrice déléguée, qui est habituée à gérer de gros plateaux, confirme que, depuis deux ans, sa tâche a quasiment doublé. «Depuis que l’on travaille dans un contexte de normes sanitaires, notre travail est encore plus important. On doit mettre en place un protocole et le faire respecter. En tant que producteur, on doit sécuriser au maximum le plateau et nos employés. Sur plus de 200 personnes, tout le monde n’a pas le même niveau de compréhension.»

Vigilance

En collaboration avec la santé publique, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et des infirmières, la production a ajouté une escouade COVID chargée de faire respecter les règles, de s’assurer que tout le monde se lave les mains et change son masque aux quatre heures.

Les Académiciens requièrent également une vigilance accrue. Ils vont vivre dans une bulle fermée à l’Académie de Waterloo, mais en studio, ils sont aussi très protégés.

«Dans les coulisses, il y a une section uniquement réservée aux Académiciens, et très peu de personnes y ont accès. Quand ils ne sont pas sur scène, ils doivent rester dans cet endroit où ils trouvent tout ce dont ils ont besoin: maquillage, coiffure, cafétéria, ainsi que leurs propres toilettes. Les rares qui peuvent y entrer portent des masques N95 et sont testés tous les matins.»

Prouesses techniques

Chacun des numéros de l’émission dominicale demande un gros travail aux équipes de techniciens, que ce soit pour les décors, la mise en scène ou les éclairages.

«Le département des machinistes travaille quasiment toute la semaine, ce sont eux qui fabriquent tous les décors et font la mise en place. Tous les mercredis, nous avons une réunion durant laquelle on confirme les mises en scène, et ensuite, on entre en période de production pour livrer tout ce qu’il faut pour le dimanche.»

Les Variétés de Star Académie équivalent sensiblement à faire un spectacle de grande envergure au Centre Bell chaque semaine.

«C’est la même ampleur, mais le travail est beaucoup plus important, a précisé Chantal Lépine. Les spectacles en tournée sont rodés et la technique est efficace. Nous, on crée un nouveau spectacle chaque semaine. On est en permanence dans l’urgence de trouver des solutions, car tout doit être prêt pour le dimanche soir.»

Ce dimanche, le premier Variété de Star Académie reçoit la visite de Daniel Bélanger et de Laurence Nerbonne, et on saura enfin le nom des 15 Académiciens de cette saison. Rendez-vous à 19 h, à TVA.

«Star Académie» en chiffres