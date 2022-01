Une année difficile pour François Legault et Justin Trudeau

Après une forte hausse de la popularité des politiciens en 2020, l’année 2021 a été beaucoup plus difficile pour les politiciens, c’est du moins ce que le professeur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, David Crête avance.

• À lire aussi: Legault propose de «tendre la main» aux camionneurs

• À lire aussi: Élection partielle dans Marie-Victorin: Legault mise sur une travailleuse de la santé

• À lire aussi: Nouveaux assouplissements: voici ce qui sera permis dès lundi

«L’année 2021 a été particulièrement difficile. J’ai pu mener une étude, une première phase il y a 13 mois et une deuxième phase en janvier. Je me suis rendu compte qu’en évaluant notre perception des premiers ministres Trudeau et Legault. Effectivement, notre perception est en recul», explique M. Crête.

Pourtant, lors du déclenchement de la pandémie en 2020, le premier ministre Legault a atteint des sommets de popularité.

«On a déjà été à 81% d’appuis, c’est descendu, il n’y a pas si longtemps à 65%, donc on peut dire que l’avis est relativement difficile pour nos politiciens», souligne le professeur.

Le professeur a également remarqué une hausse de l’anxiété chez les citoyens.

«Quand on communique, on doit être conscient que ce que l’on dit a un impact. Les mots que l’on utilise, les images , les actions ont un impact. C’est la conclusion que je tire de la consultation que j’ai pu faire», dit-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.

À voir aussi