Annie-Soleil Proteau hospitalisée à cause de la COVID-19

Annie-Soleil Proteau a dû être hospitalisée après avoir contracté la COVID-19 après les Fêtes. L’animatrice télé et radio a partagé une longue publication sur les réseaux sociaux dans laquelle elle explique reprendre des forces et du mieux. Si elle ne tenait pas à rendre son état public, elle explique l’avoir fait pour remercier les téléspectateurs - de Salut bonjour notamment - qui ont été nombreux à s’inquiéter de son absence et à demander de ses nouvelles.

« Après les Fêtes, j’ai eu la Covid, écrit-elle. J’avais eu les 3 vaccins à cause de mes poumons fragiles, et j’ai attrapé le virus à la campagne, en ne voyant pratiquement personne d’autre que les gens que je croisais en faisant mon jogging dans le bois. »

« La Covid dans mon cas, ç’a été au début comme un gros rhume : c’était pas le fun mais ça allait, ajoute-t-elle. Sauf que ç’a fini par dégénérer. Un soir, j’ai eu une grosse faiblesse, je suis tombée. Je n’arrivais plus à respirer normalement, je toussais comme si mes poumons et mon cœur allaient me sortir du corps, et je me suis retrouvée à l’hôpital. J’ai appris que la Covid m’avait laissé une pneumonie et de l’eau autour du cœur. Les dernières semaines ont été en montagnes russes, mais pas la version cool. »

Elle ajoute que le « bout difficile » est passé, que le mal diminue et qu’elle a hâte de revenir au travail « très bientôt ». Insistant sur le fait qu’elle ne souhaite pas alimenter la division sociale qui la peine en ce moment, elle a aussi tenu à souligner le travail du personnel de la santé dont sa belle-maman infirmière, Gloria.

« Je suis à la maison maintenant, mais je veux saluer les travailleurs de la santé qui ont pris soin de moi, m’ont fait passer des batteries de tests, m’ont rassurée : MERCI... On a tellement besoin de vous. Vous avez toute ma reconnaissance et mon respect.Je crois à l’unité, particulièrement quand plusieurs parmi nous ne vont pas bien mentalement. Mon seul but ici, c’est de dire merci. »

