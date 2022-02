Circuit électrique: nouveaux tarifs et changement de stratégie

Les propriétaires de voitures électriques qui utilisent les bornes rapides du Circuit électrique vont faire face à de nouveaux tarifs dès mardi.

• À lire aussi: De gros changements de tarifs dès le 1er février

La popularité force Hydro-Québec qui gère le Circuit électrique à changer de stratégie pour libérer plus rapidement les bornes.

Pour ce faire, dès que le niveau de charge de la batterie atteint 90 %, le tarif sera doublé. Sur une borne de 50 ou 100 kW, le tarif passera de 15,27 à 30,54$ l'heure. Par exemple, pour un modèle ID.4 de Volkswagen avec une batterie d'une capacité de 82 kWh, il en coutera 23,52$ pour une recharge de 10% à 90%. Tandis que pour une recharge jusqu'à 100%, le coût passera à 29,12$.

«La raison, c'est que la grande majorité des véhicules électriques vont beaucoup ralentir la vitesse de recharge à la fin, alors c'est du temps improductif qui est passé sur les bornes et on veut éviter que ça arrive. Nous voulons que les gens laissent la place à d'autres», a expliqué Jonathan Côté, responsable des relations avec les médias chez Hydro-Québec qui est responsable du réseau.

Une nouvelle bien reçue par les propriétaires de véhicules électriques rencontrés lundi par TVA Nouvelles.

«C'est une bonne chose, ils ne resteront pas stationnés trop longtemps, ça va donner la chance à d'autres de pouvoir utiliser la borne», a souligné un propriétaire d'une Ford Mustang Mach-E, tout près d'une borne du Circuit électrique.

Nouveaux tarifs

Pour recharger votre véhicule dans une installation de 50 kW et plus, il n'y aura plus de tarif unique dès le 1er février 2022. Le coût sera maintenant déterminé en fonction de la puissance de la borne et de la puissance utilisée par le véhicule.

«La modification des tarifs pour les bornes rapides s'est faite pour avoir une plus grande cohérence, une plus grande équité entre les différentes personnes qui recharge. Les bornes rapides sont facturées à la minute. Alors plus la borne est puissante, moins le temps nécessaire est long. Au final, le but est que le coût de l'énergie revienne sensiblement le même», a ajouté M. Côté.

À VOIR AUSSI