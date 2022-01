Convoi de camionneurs: ça chauffe dans la Chambre des communes

La manifestation qui perdure au cœur d’Ottawa a suscité des débats corsés en Chambre lundi après-midi que les conservateurs ont demandé aux libéraux de «comprendre» et de «répondre» aux camionneurs non violents qui s’opposent aux mesures sanitaires.

Tandis que les libéraux invitaient à condamner plus vigoureusement les expressions haineuses et les quelques dérapages observés, les conservateurs ont déploré la «culpabilité par association» à laquelle s’adonnent leurs vis-à-vis.

Justin Trudeau et le leader du gouvernement Mark Holland ont tous deux déclaré aujourd’hui que les camionneurs avaient été «entendus». Le gouvernement a refusé de rencontrer les camionneurs, qui se trouvent à un jet de pierre.

Candice Bergen, cheffe adjointe du Parti conservateur et bras droit d’Erin O’Toole, a déclaré que les Canadiens cherchent «un leader qui écoute même les voix avec lesquelles il est en désaccord, un leader qui travaille à comprendre, pas à rejeter, insulter ou détourner».

«Contrairement à certains [individus], il y a des milliers de Canadiens passionnés, pacifiques et patriotes sur la colline en ce moment qui ne cherchent qu’à être entendus. Est-ce que le premier ministre tendra l’oreille, et les écoutera-t-il?» a demandé Mme Bergen.

Le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino a balayé du revers de la main la demande de son interlocutrice en déclarant sous les huées des conservateurs qu’il y a «une grande différence entre la liberté d’expression et l’incitation à la haine».

Piquée au vif, Mme Bergen a répondu que les conservateurs dénonçaient «tous les actes de haine» et les dérapages, incluant les drapeaux posés sur la statue de Terry Fox, mais aussi la décapitation de la statue de la reine Victoria au Manitoba et le démantèlement de la statue de John A. Macdonald à Montréal.

Le ton a monté d’un autre cran lorsque Pierre Poilièvre a pris la parole. Celui-ci déplorait que personne n’ose accuser les libéraux de racisme, même si leur chef s’est déjà affiché avec le «blackface» ou avec des «costumes racistes», y voyant un double standard avec les manifestants.

M. Holland, diplomate, a tenté de faire descendre la température à plusieurs reprises jusqu’à la fin de la période de questions. Il a «encouragé» son collègue à adopter un discours plus «civilisé».

«C’est le temps de passer à autre chose», a-t-il dit.

Dans un message publié sur sa page Facebook après la période de questions, Erin O’Toole a accusé Justin Trudeau de «diaboliser les Canadiens».

«Malgré les propos alarmistes du premier ministre et d'autres, nous n'avons assisté qu'à une poignée d'incidents inacceptables ce week-end», a déclaré M. O'Toole. «Les drapeaux haineux, le manque de respect pour la tombe du Soldat inconnu : je les condamne sans équivoque.»

