COVID-19: IglooFest Québec annulé

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, lundi matin, les organisateurs ont annoncé l’annulation de l’événement, qui comptait rassembler des milliers de festivaliers à la place Jean-Béliveau, à l’ombre du Centre Vidéotron, les 16, 18 et 19 mars prochain.

«Afin de pouvoir offrir un événement mémorable et sécuritaire aux milliers de spectateurs, des décisions de logistique et de production doivent être prises dès maintenant. L’incertitude reliée à la tenue d’événements à grand déploiement, en mars prochain, est trop grande et met à risque IglooFest Québec», mentionne l’équipe d’IglooFest.

L’annulation du premier IglooFest Québec n’est pas une surprise. Il y a deux semaines, le patron de Québecor Groupe Sport et divertissement, Martin Tremblay, avait clairement fait savoir que l’événement vivait sur du temps emprunté depuis la mise en place des restrictions limitant les rassemblements pour lutter contre le variant Omicron.

IglooFest Montréal avait pour sa part annulé son édition 2022, prévu en janvier.

Le producteur montréalais Kaytranada, récipiendaire de deux prix Grammy, était la tête d’affiche d’IglooFest Québec, qui promet d’être au rendez-vous en mars 2023.

Les détenteurs de billets seront remboursés automatiquement.

