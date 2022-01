«Dans ma tête» de retour sur Vrai

Après que TVA eut diffusé un avant-gout de la troisième saison de Dans ma tête, en attendant la quotidienne de Star Académie, l’émission animée par Patrick Groulx est de retour sur Vrai.

À compter de mardi, cinq nouveaux épisodes s’ajouteront à ceux qui étaient déjà disponibles sur la plateforme depuis un petit moment.

Cette deuxième moitié de saison présentera par ailleurs de nouvelles variations au concept de l’émission développé par son animateur, Patrick Groulx. Il a notamment tenté, avec Jean-Thomas Jobin, de croiser la fiction de deux humoristes.

«Quand le numéro commence c’est moi qui suis [seul] sur scène et qui raconte quelque chose, et à un moment donné, dans ma fiction, Jean-Thomas arrive [alors] je me demande un peu pourquoi et quand on revient sur scène, on se rend compte que Jean-Thomas est à côté de moi et qu’il raconte sa version de l’histoire», a expliqué l’animateur.

«Et pour vrai, c’est vraiment cool. On a adoré ce que ç’a donné. Et s’il y avait une quatrième saison, on a vraiment envie d’explorer et de pousser les collaborations entre artistes», a-t-il ajouté.

Il y aura aussi beaucoup de surprises pour les humoristes qui se sont prêtés au jeu, a indiqué l’animateur lors d’une entrevue avec l’Agence QMI.

D’ailleurs, les nouveaux épisodes mettront en scène une brochette d’humoristes, à la fois établis et appartenant à la relève, dont Michèle Desrochers, Mathieu Dufour, Marylène Gendron, Jean-Sébastien Girard, Mario Jean, Christine Morency, Matthieu Pepper, Guillaume Pineault et Mario Tessier.

«Pour moi, ç’a toujours été important de faire de la place à la relève. Dans la nouvelle saison, il y avait cinq places disponibles et au lieu de les donner à des artistes établis, on a voulu faire de la place à la relève, et ce, même si des humoristes plus établis nous ont demandé d’être sur le show», a précisé Patrick Groulx.

«Dans ma tête» à l’étranger

L’équipe de Dans ma tête a repris les pourparlers avec différents diffuseurs européens pour exporter le concept de l’émission qui navigue entre la scène et la fiction, après avoir été sur la glace pendant deux ans. Cette fois, des producteurs français ont eu une réponse positive pour le développement du concept chez un diffuseur important, a précisé Patrick Groulx.

«La pandémie est venue ralentir le processus. Juste avant la pandémie, les mêmes producteurs français étaient sur le bord de signer avec un diffuseur important là-bas. Ça devait se faire, mais finalement ça ne s’est pas fait. Alors là on se croise les doigts pour que ça fonctionne», a ajouté l’humoriste.

Entretemps, Patrick Groulx va reprendre le rôle qu’il avait en 2012 lors la messe du dimanche de Star Académie. Pour deux Variétés, il ira à la rencontre des meilleurs amis des candidats en danger.

«On va se faire un talk-show complètement éclaté et absurde où je vais recevoir les amis en entrevue. Donc évidemment que je vais rire des Académiciens et aussi de leurs amis. Mais c’est sûr que le but c’est de divertir et de faire du bien aux Académiciens qui vont être stressés, et de les faire rire.»

L’humoriste a aussi confié travailler très fort depuis des mois sur «deux beaux gros projets» télévisuels, dont il devrait avoir des réponses sous peu pour aller de l’avant, a-t-il fait savoir lors de son entrevue.

Il anime également tous les jours Le fun est dans le retour à CKOI FM, avec Korine Côté et Matthieu Pepper, tandis que la captation de son dernier spectacle, réalisé par Rafaël Ouellet avec qui il a travaillé sur l'émission Le Groulx Luxe - c'est n'importe quoi, devrait sortir sur Vrai au courant de l’année.

Et dès le mois d’avril, des annonces concernant la bière Job de bras, qu’il a développée en collaboration avec la microbrasserie Le Bilboquet, devraient être faites.

Dix épisodes de Dans ma tête, émission produite par Pixcom, sont désormais disponibles sur Vrai.