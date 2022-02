De la nécessité d’une enquête nationale sur nos vieux?

Ça fait combien de temps qu’à l’Assemblée nationale on discute de la nécessité de procéder à une enquête publique sur ce qui est arrivé en CHSLD au début de la pandémie de COVID-19 ? Ça sert à quoi, toutes ces discussions inutiles sur l’origine de centaines de morts, pendant qu’on vient de nous annoncer et de nous prouver que nos vieux, encore vivants, mangent de la m...e quotidiennement ? Et on va s’étonner ensuite que des médecins viennent dire publiquement que « le sentiment de solitude et d’abandon de certains patients âgés, emmurés dans leurs résidences, a contribué à leur désir d’obtenir l’aide médicale à mourir. »

Rendu à 71 ans, ça fesse de savoir ça

Je comprends votre montée de lait. Même si généralement la tenue d’enquêtes mène à des réformes bénéfiques pour la clientèle, on aura beau enquêter ad nauseam sur ce qui s’est mal passé pour nos aînés d’hier, si on n’améliore pas le quotidien de nos aînés d’aujourd’hui, le risque de rater le coche encore une fois est une évidence. Le récent dévoilement public de ce qu’on sert à manger à nos aînés en CHSLD a de quoi donner la nausée.