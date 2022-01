Déjà 1000 commandes pour l’Imperium ET5 au Canada

L’automne dernier, Imperium Motors a frappé l’imaginaire en présentant un véhicule utilitaire électrique chinois dans les trois salons du véhicule électrique du Québec. Pour bon nombre de consommateurs, il s’agissait d’un premier contact avec ce véhicule qui détonne dans le paysage automobile actuel.

Il y a quelques mois, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Christian Dubois, PDG d’Imperium Motors Canada, à l’émission Le Guide de l’auto, sur QUB radio. Histoire de faire le suivi de bien des dossiers avec lui, il était de retour dans la chaise de l’invité cette semaine.

Un fort engouement au Québec

Ce n’est une surprise pour personne: les véhicules électrifiés ont la cote auprès des Québécois. De fait, M. Dubois note un «engouement extraordinaire» de la part des consommateurs du Québec pour le VUS entièrement électrique d'Imperium, qu'on baptise dorénavant «ET5» au lieu de l'appellation initiale, «SEV». Au cours des différents salons qui ont eu lieu l’automne dernier, M. Dubois affirme avoir «récolté environ 450 réservations».

«On est rendu à près de 1000 réservations pour le Canada, dont environ 780 proviennent du Québec», se félicite M. Dubois. Toutefois, des retards de production auront découragé quelques acheteurs potentiels. «On a perdu environ 50 clients lorsqu’on leur a fait part des délais supplémentaires», note Christian Dubois.

Des retards de commercialisation

Homologuer un véhicule pour les routes du Canada représente une tâche colossale. Imperium Motors prévoyait commencer la distribution des premières unités de l'ET5 à la fin de l’année 2021, mais les premiers clients attendent toujours leur véhicule.

À cet égard, M. Dubois a commenté: «Il y a actuellement un Imperium ET5 à Blainville chez PMG pour l’homologation finale. Par contre, ça nous prendra quelques pièces approuvées DOT pour l’étape finale. C’est plus qu’un collant apposé sur la pièce. La certification doit carrément être moulée dans le plastique. On retrouve environ 300 de ces identifications un peu partout sur le véhicule», explique-t-il. Toutes les pièces concernées devront donc être refabriquées pour qu'on y intègre la certification d'homologation.

Christian Dubois a précisé que les premiers ET5 vendus au Canada seraient des modèles du millésime 2023, plutôt que du millésime 2022 comme cela était prévu initialement. Il nous apprend également que les premières unités intégreront Apple CarPlay et Android Auto, alors que ça ne faisait pas partie des plans initiaux.

L’Imperium ET5 en hiver, ça ressemble à quoi?

Le nerf de la guerre, dans l'univers des véhicules électriques, c’est l’autonomie. D’un véhicule à l’autre, celle-ci est plus ou moins compromise lorsque le mercure descend considérablement.

«On a un véhicule en ce moment qui est en essai à Toronto. Il a fait pas mal froid ces derniers temps et on a observé une chute de l’autonomie d’environ 30% lorsqu’on actionne notamment le chauffage, les sièges chauffants, etc. On estime donc l’autonomie à environ 280 kilomètres en période froide», illustre M. Dubois.

En revanche, il souligne qu'il a demandé au fabricant Skywell, responsable de la construction du modèle en Chine, à ce que la batterie puisse être réchauffée pendant la recharge.

Si tout va comme prévu, les premières unités de ce nouveau véhicule électrique chinois débarqueront sur les routes du Québec en juin 2022. Imperium envisage ensuite d'offrir une gamme de plusieurs véhicules électriques sur notre marché, au cours des prochaines années.

Actualités de la semaine

Du reste, au cours de cette émission, il a été question du dévoilement du Toyota Sequoia 2023 ainsi que du plan de commercialisation du Honda CR-V hybride au Canada.

Essais routiers

Les deux animateurs ont livré leurs impressions sur le Chevrolet Blazer 2022 Mercedes-Benz Coupé GLE 450 4Matic 2022 mis à l’essai.

Réponses aux questions du public

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant le Ford Escape hybride et la Volkswagen Golf GTI 2022.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB radio, en reprise le dimanche à 14h.