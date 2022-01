Des retrouvailles pour la 4e fois en deux ans

Les restaurateurs rouvriront leurs salles à manger ce matin avec un mélange de fébrilité et de fatigue de constamment devoir « repartir la machine ».

C’est maintenant la quatrième fois qu’on impose à l’industrie un cycle de fermeture et de réouverture.

Après l’annonce du gouvernement, les restaurateurs auront eu six jours pour regarnir les frigos, réembaucher, agencer les horaires et réaménager les salles.

« C’est extrêmement exigeant physiquement, mentalement. Ce n’est pas simple », souligne Yanick Parent, propriétaire des établissements Bello Ristorante, La Bûche, Le Don, Le Clan et de la sandwicherie Peppe (seule des cinq bannières à ne pas ouvrir aujourd’hui).

« Dans le fond, c’est comme une ouverture de restaurant carrément à zéro », illustre M. Parent, malgré tout « très excité » et « heureux ».

Fermées depuis quatre semaines, les salles à manger pourront rouvrir à 50 % de leur capacité et avec un maximum de quatre personnes par table, ou deux ménages.

Défi numéro un

« Le 50 %, ça ne me dérange pas trop », dit M. Parent dans la mesure où le manque de personnel est criant.

Plus que l’approvisionnement en aliments, il estime d’ailleurs que la main-d’œuvre est son « plus gros défi », alors que la dernière fermeture lui aura encore fait perdre entre 10 et 15 % de ses effectifs.

« J’ai quand même un très très bon noyau [...] mais c’est toujours stressant », souligne-t-il.

Ivan Waddell

Archibald Sainte-Foy

Du côté du Archibald Sainte-Foy, on a décidé de retarder d’une journée l’ouverture.

« C’est le temps de commander chez nos fournisseurs. On veut offrir l’ensemble de notre menu, repartir nos menus midi aussi. Il y a quand même de l’ouvrage à faire en cuisine », indique le directeur général associé Ivan Waddell.

Lui aussi avoue que la pandémie et ses confinements ont laissé des marques. Depuis deux ans, les restaurants auront été fermés pratiquement 11 mois.

« Il faut rester motivé et focus, mais moi, je commence à en avoir mon voyage », lance-t-il candidement.

Solidarité

Chez Rioux & Pettigrew, le copropriétaire Stéphane Grenon dit avoir senti dans les dernières semaines une forte solidarité de la clientèle qui a fait « chaud au cœur » mais ne cache pas sa hâte de la revoir en personne.

Dans le souci de « bien ouvrir et bien le faire », le restaurant a donné rendez-vous à ses premiers clients vendredi.

« C’est une semaine complète à temps plein de tout le monde qui va mettre la main à la pâte juste pour rouvrir, donc c’est des milliers et des milliers de dollars », souligne le restaurateur.

Le jeu du yo-yo

15 mars 2020 : Fermeture des centres d’entraînement et capacité maximale des restaurants réduite à 50 %.

24 mars 2020 : Fermeture de tous les services sauf les services essentiels.

15 juin 2020 : Reprise de la restauration sur place (maximum 10 personnes de trois ménages différents) pour certaines régions.

22 juin 2020 : Les gyms rouvrent.

1er au 16 octobre 2020 : Les régions catégorisées rouges doivent fermer leurs salles à manger. Les gyms ferment le 8 octobre.

8 février 2021 : Réouverture des commerces non prioritaires.

1er avril 2021 : Les restos ferment leurs salles à manger.

28 mai 2021 : Ouverture des terrasses extérieures des restaurants.

20 décembre 2021 : Les gyms ferment et les restos peuvent ouvrir entre 5 h et 22 h.

31 décembre 2021 : Fermeture des salles à manger.

31 janvier 2022 : Réouverture des restos.

Recherche : Marie-Pier Roy, Le Journal de Québec