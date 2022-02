Djokovic pourrait rater Paris et New York

Le statut vaccinal de Novak Djokovic compliquera sa quête d’un 21e titre du Grand Chelem cette saison, un trophée qui lui permettrait d’égaler Rafael Nadal au chapitre des triomphes dans les tournois majeurs. En vertu des règles en vigueur, il sera difficile pour le numéro un mondial de disputer Roland-Garros et les Internationaux des États-Unis.

C’est à des milliers de kilomètres de Melbourne que le Serbe a vu son rival espagnol devenir le premier homme à remporter un 21e trophée du Grand Chelem, au terme d’une épique bataille avec le Russe Daniil Medvedev (deuxième raquette mondiale), dimanche matin, heure du Québec.

Avant le tournoi, Djokovic, Nadal et le Suisse Roger Federer détenaient tous 20 titres majeurs. Un chiffre astronomique qui démontre leur emprise sur le tennis mondial au cours des deux dernières décennies.

À 34 ans, le cadet du groupe était pourtant pressenti pour briser l’égalité dès les Internationaux d’Australie, mais il a plutôt fait les manchettes en raison de son statut de non-vacciné, qui lui interdisait l’entrée au pays.

Djokovic a été expulsé d’Australie tout juste avant le début du tournoi, au terme d’une saga devant les tribunaux et après avoir été placé en détention deux fois.

Règles resserrées en France

La course à la postérité se complique pour le « Djoker ». La France resserrera, le 15 février, ses règles à la frontière pour les non-vaccinés (voir ci-contre), ce qui devrait empêcher Djokovic de jouer Roland-Garros en mai. Le Serbe est le champion en titre à Paris.

Aux États-Unis, les règlements actuellement sur pied le priveraient aussi d’une participation aux Internationaux des États-Unis, fin août.

Reste donc Wimbledon, disputé à Londres à la fin de juin. Le Serbe pourrait entrer au Royaume-Uni, même s’il n’est pas vacciné, mais le tournoi pourrait interdire à son champion défendant de fouler son prestigieux gazon.

Retour à Dubaï

Au-delà des Grands Chelems, à quels événements Djokovic pourra-t-il jouer cette saison ? Pour l’instant, on sait qu’il serait interdit d’entrée au Canada aussi. Si rien ne change d’ici août, on ne verra donc pas « Djoko » à l’Omnium Banque Nationale de Montréal.

Le champion de 86 tournois de l’ATP n’a toujours pas encore joué cette année. Il devrait faire son retour à Dubaï à la fin de février. La vaccination n’est pas obligatoire aux Émirats arabes unis.

Le premier joueur mondial devra ensuite faire l’impasse sur les deux épreuves qui se dérouleront aux États-Unis en mars : les Masters d’Indian Wells et de Miami, deux tournois considérés comme les plus prestigieux après les quatre levées du Grand Chelem.

Une absence qui déçoit l’ex-joueur américain Jason Blake, devenu directeur du tournoi de Miami. Même s’il est « fortement en désaccord avec la position de Djokovic sur le vaccin contre la COVID », Blake a déclaré au Miami Herald qu’il « aimerait beaucoup » accueillir la grande vedette.

Le premier rang en jeu

Puis, il lui sera sans doute impossible de disputer le Masters de Monte-Carlo (en France) au début d’avril, car le « passeport vaccinal » (voir-ci contre) dont il bénéficie viendra à échéance le jour des demi-finales.

Il faut donc s’attendre à ce que Djokovic dispute son deuxième tournoi de la campagne chez lui à la mi-avril, à l’occasion de l’Omnium de Serbie, joué au... Novak Tennis Center.

Cette absence prolongée des courts pourrait profiter à son dauphin au classement. Medvedev verra déjà son retard sur le premier rang mondial fondre le 22 février, lorsque Djokovic perdra les points accumulés lors de sa victoire aux Internationaux d’Australie de 2021.

Les règles pour les autres Grands Chelems

Roland-Garros, France

Du 22 mai au 5 juin

Photo AFP

De nouvelles règles entreront en vigueur en France le 15 février. Pour l’instant, le pays permet aux étrangers non vaccinés ayant contracté la COVID-19 dans les six derniers mois d’entrer sur son territoire. Mais à compter de la mi-février, le délai sera réduit à quatre mois. Selon les documents qu’il a présentés en Australie, Novak Djokovic a été testé et déclaré positif au virus le 16 décembre. À moins qu’il n’attrape la COVID une troisième fois en deux ans d’ici là, ou qu’il ne soit pas vacciné, le Serbe sera interdit d’entrée en France à compter du 16 avril.

Wimbledon, Royaume-Uni

Du 27 juin au 10 juillet

Photo AFP

Pour l’instant, Djokovic pourrait jouer à Wimbledon, même s’il n’est pas vacciné. Mais le champion en titre devra se soumettre à des règles strictes : il devra obtenir un test négatif deux jours avant son arrivée en Angleterre, puis se soumettre à une quarantaine de 10 jours. Au cours de celle-ci, il devra subir un test négatif au deuxième et au huitième jour. Mais attention, il n’est pas exclu que le All England Club, enceinte du tournoi, choisisse d’interdire l’accès aux joueurs non vaccinés.

US Open, États-Unis

Du 29 août au 11 septembre

Photo AFP

Les voyageurs qui entrent aux États-Unis présentement doivent être adéquatement vaccinés contre la COVID-19, s’ils ne sont pas résidents américains. Pour pouvoir jouer à New York, Djokovic devrait présenter une exemption médicale qui prouve qu’il ne peut pas être vacciné contre le virus (si c’est le cas). Il pourrait aussi demander une exemption humanitaire ou d’urgence au gouvernement, mais rien ne garantit qu’elle lui serait accordée.