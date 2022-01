Économie canadienne: le secteur des technologies joue un rôle important

L’économie canadienne est stimulée par le secteur des technologies, selon une étude de la Banque des entrepreneurs canadiens (BDC) publiée lundi.

En 2022, l’industrie des technologies devrait connaître une croissance de 5,3 %, et de 22,4 % d’ici 2024, alors qu’une petite et moyenne entreprise (PME) sur trois prévoit investir dans des logiciels.

L’étude révèle aussi que 52 % des entreprises canadiennes prévoient investir dans le secteur des technologies afin d’acquérir, entre autres, des logiciels et des outils de protection de la propriété intellectuelle (PI), de recherche et de développement.

«Un écosystème de financement robuste, une main-d’œuvre parmi les plus scolarisées au monde et un vaste bassin d'entrepreneur.es ambitieux placent les entreprises du secteur en excellente position pour tirer parti de ces vents favorables», a affirmé le vice-président, Recherche et économiste en chef à BDC, Pierre Cléroux. Il précise que les entreprises ayant fait «des acquisitions au cours des 10 dernières années sont trois fois plus susceptibles d'avoir connu une croissance annuelle de 5 % ou plus de leur chiffre d'affaires au cours de la dernière année».

Cependant, plus de la moitié des employeurs du secteur des technologies éprouve des difficultés à trouver la main-d’œuvre dont ils ont besoin en plus de faire face à des risques accrus de cybercrimes.

Aussi, selon l’étude, la cybersécurité des données en ligne fait partie des tendances à surveiller pour l’avenir.

