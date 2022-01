Elle dit adieu à une bijouterie de 168 ans

Après la fermeture de sa bijouterie le 14 février, Monique Blanchard ne passera plus par la rue Ontario. Il y aura là trop de souvenirs qui la rendraient nostalgique.

Mme Blanchard a commencé à travailler à la bijouterie Léger Saint-Jean en 1970, la même année où je suis née. J’ai du mal à imaginer 51 printemps derrière la même vitrine. J’ai été nomade, poussée par le vent, tandis qu’elle a pris racine dans une longue histoire. Cette bijouterie, dont elle fermera définitivement les portes au lendemain de la Saint-Valentin, existe depuis 168 ans. C’est la plus vieille du Québec.

« Récemment, un client m’a dit ne pas pouvoir croire que je fasse cela. Mais j’ai 77 ans ! » s’excuse la dame.

Elle a la force d’un chêne. Ça s’entend dans sa voix. Dans sa manière de regarder devant. Dans son refus de s’apitoyer.

« Mon mari me disait toujours : “Fais encore deux, trois ans” ! Mais là... Jusqu’à 80 ? »

Le 3 décembre dernier, Monique Blanchard a conduit son mari à l’hôpital, où il est décédé un mois plus tard, d’un cancer au cerveau. Alors, pendant la période des Fêtes, la plus occupée de l’année en bijouterie, l’entrepreneure a été sur tous les fronts. Elle n’avait plus d’employé pour l’épauler, car celui qui avait été à ses côtés pendant 22 ans est aussi décédé d’un cancer au début de 2021.

Comment continuer ?

C’est comme si ça n’avait plus de sens de partir chaque matin de Boucherville pour travailler à Montréal les matins d’hiver. Vendre plutôt que mettre la clé dans la porte ? Elle n’en avait pas envie. Avant elle, la bijouterie avait été une affaire familiale, de génération en génération. Monique y était entrée comme employée, puis l’avait achetée en 1982 après le décès de son patron.

« C’est vrai qu’il n’y avait pas beaucoup de femmes dans ce milieu, mais c’est toujours un challenge de prendre sa place. Je suis tenace, ça m’a aidée ! » Puis, dit-elle, les clients la connaissaient déjà.

« Quand un client vous laisse une bague à 10 000 $ ou un bijou de son arrière-grand-mère, il doit avoir confiance en vous ! »

Monique estime que 80 % de ses clients étaient des fidèles et elle souhaite les remercier. Elle cumule de multiples preuves de cette confiance, comme les oreilles de clientes qu’elle a percées et qui ont ensuite amené leurs enfants dans ce commerce de quartier, qui faisait partie des rituels d’une communauté.

Mme Blanchard aime faire plaisir aux gens. Les bijoux soulignent souvent des moments heureux. Ils sont associés à des gestes d’amour. Des fiançailles, des anniversaires.

Deux vols en six mois

Il y a pourtant eu des moments difficiles. Il y a 35 ans, elle a vécu deux vols à main armée en six mois.

« Je pensais juste à mes deux fils quand j’ai été séquestrée et menottée avec une arme sur la tempe... Mes amis disent que je suis forte, mais je ne suis pas la seule à qui c’est arrivé et ce n’est pas tout le monde qui est méchant », raconte-t-elle, se souvenant que son mari avait alors voulu qu’elle abandonne.

Ce n’est pas chose facile quand on est la gardienne d’une longue histoire. Mais vient un jour où il faut penser à soi. L’été prochain, Monique sera dans son jardin, et la rue Ontario sera un souvenir.

Bijouterie Léger Saint-Jean

Propriétaire

Monique Blanchard

Lieu du siège social

Montréal

Secteur d’activité

Commerce de détail

Année de fondation

1854

Profil de Monique Blanchard