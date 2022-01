Endeuillé, Lindy Ruff s'absente

En deuil de son père, l’entraîneur-chef des Devils du New Jersey, Lindy Ruff, ratera les deux prochaines parties de son équipe.

C’est ce que l’organisation a annoncé lundi. Leeson Ruff est décédé vendredi à l’âge de 88 ans.

Conséquemment, l’instructeur adjoint Alain Nasreddine reprendra temporairement les rênes de l’équipe. Le Québécois de 46 ans avait assuré l’intérim après le départ du pilote John Hynes en 2019-2020. Il a ensuite retrouvé ses fonctions avec l’arrivée de Ruff.

Les Devils affronteront deux fois les Maple Leafs; d’abord à Toronto lundi soir, puis à Newark le lendemain. L’équipe profitera ensuite d’un congé de six jours.

Trois nouveaux contrats à Las Vegas

Les Golden Knights ont annoncé dimanche avoir consenti des prolongations de contrat à trois joueurs, dont le défenseur Brayden McNabb, qui demeurera au Nevada pour trois saisons supplémentaires.

L’arrière de 31 ans touchera 2,85 millions $ par année. Il s’agit d’une augmentation, puisqu’il dispute cette année la dernière campagne prévue à son pacte actuel qui doit lui rapporter 2,5 millions $ en moyenne.

McNabb, 6 pi et 4 po et 216 lb, a inscrit deux buts en plus d’ajouter sept mentions d’aide en 45 rencontres cette saison. Il montre également un différentiel de +8 et a écopé de 30 minutes de pénalité.

Acquis au ballottage le 30 octobre des Maple Leafs de Toronto, Michael Amadio a totalisé quatre buts et sept points en 25 matchs avec les Knights après avoir été blanchi en trois parties en Ontario. Il a obtenu une prolongation de deux ans à 762 500 $ par année.

Le gardien canadien Logan Thompson a quant à lui prolongé pour une saison à 766 667 $. S’il a accordé trois buts à son premier et unique départ dans la Ligue nationale au début de l’année, il brille avec les Silver Knights d’Henderson depuis deux saisons.