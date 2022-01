Gaspésie: Murdochville poursuit sa relance économique

Plus de vingt ans après la fermeture de la minière et fonderie de Noranda, la municipalité de Murdochville située en plein cœur de la Gaspésie, poursuit sa relance économique.

Dans les années 1970, près de 5000 personnes habitaient Murdochville, la grande majorité travaillait à la mine de Gaspé Copper Mines, une filiale de Noranda Mines. Malheureusement, en 1999, la minière a cessé ses opérations, suivi de la fonderie en 2002. Plus de 300 emplois ont alors disparu d’un coup.

«Ils nous ont dit c’est fini! Il y a eu une crise au point de vue humain», a raconté la mairesse de Murdochville Délisca Ritchie-Roussy, en entrevue.

Les résidents de Murdochville se sont ensuite prononcés en faveur de la fermeture de la ville lors de référendums, mais le premier ministre Bernard Landry et son gouvernement ont décidé de ne pas fermer la municipalité.

«Il a décidé de laisser ça ouvert, ça a fait une terrible scission entre la population», a ajouté Mme Ritchie-Roussy.

Pour sauver la ville, le gouvernement ouvre en 2003 un centre d’appel de la Société de l’assurance automobile du Québec, et plusieurs parcs éoliens ont aussi été implantés.

Mais c’est en 2008, lorsque Guillaume Molaison et sa conjointe s’installent dans la municipalité que le vent tourne. M. Molaison cherchait d’abord un endroit pour profiter du plein air, mais lorsqu’ils découvrent le nombre de résidences à vendre, et le prix, il décide de sauter le pas: «Ce n’était tellement pas cher, on ne pouvait pas ne pas s’acheter quelque chose ici», a-t-il expliqué à TVA Nouvelles.

L’adepte de plein air et visionnaire fonde l’entreprise Chic-Chac. Le couple offre d’abord de l’hébergement et un service de restauration avant d’intégrer rapidement le guidage en montage dans ses services.

Depuis, l’entreprise a fait l’acquisition de la station de ski Mont-Miller situé au cœur de la municipalité, a ajouté de nombreux hébergements et a même récemment acheté l’église de Murdochville qui abrite aujourd’hui les opérations de l’entreprise, tandis que l’étage a été rénové en restaurant-bar et en salle de spectacle.

L’expansion de l’entreprise s’est faite progressivement, «au fur et à mesure que le besoin se faisait sentir pour plus de produits, plus d’encadrement et d’exclusivité», a expliqué le PDG de Chic-Chac.

Aujourd’hui, l’entreprise compte des dizaines d’employés et offre des forfaits clé en main pour les skieurs et planchistes en quête d’aventure.

Au départ, les résidents de Murdochville, qui avaient l’habitude du modèle d’affaires industriel, doutaient de la faisabilité des projets de Guillaume Molaison et de son équipe. Mais les dernières années, et les retombées économiques ont convaincu les plus sceptiques.

«C’était un jeune qui fonçait, et le monde n’était pas beaucoup habitué à ça, mais après ça, ils se sont dit : on va lui faire confiance, et maintenant ils lui font confiance et ils sont bien contents de l’avoir», s’est souvenue la mairesse de Murdochville.

En période hivernale, la population de Murdochville double et de nombreux touristes viennent par centaines faire rouler l’économie de la ville.

Il y a cinq ans, la municipalité comptait une cinquantaine de résidences à vendre, dont plusieurs laissées à l’abandon. Aujourd’hui, il ne reste plus aucune maison à vendre.

On estime que 30 % des maisons appartiennent à des gens de l’extérieur, principalement de Montréal. Plusieurs louent leur résidence sur des sites de location pour les touristes qui viennent skier dans la région. On compte une cinquantaine de maisons à louer sur le site Airbnb.

La ville compte aussi plusieurs nouveaux arrivants, dont des familles, qui ont sauté sur l’occasion de faire du télétravail tout en demeurant en nature à proximité des montagnes.

«La ville on dirait qu’elle renait, ça donne un goût de jeunesse!», a lancé le conseiller municipal Jean-Pierre Chouinard.

La municipalité peut compter sur un réseau internet fiable et rapide, ce qui permet le télétravail.

«Le monde des grandes places déménage à Murdochville pour le plein air», a ajouté M. Chouinard.

La mairesse affirme que la pandémie a joué un rôle important dans ce retour en région. Dans les deux dernières années, la demande pour loger les nouveaux arrivants s’est accrue.

«Dans les deux dernières années, je n’ai jamais vu la ville s’embellir de même», a expliqué fièrement le conseiller municipal.

La ville compte maintenant faire construire de nouvelles habitations et même, si nécessaire, construire de nouvelles rues.

Karine Pinard fait partie des nouveaux arrivants. Elle a choisi de quitter la Mauricie et de s’établir à Murdochville.

«Dans le contexte pandémique, on peut travailler un peu de n’importe où» a-t-elle expliqué, ajoutant que «la nature c’est le dénominateur commun des gens qui s’établissent ici».

Avec cette nouvelle réalité, le vent a tourné à Murdochville. La mairesse regarde maintenant vers l’avenir: «On entend plus parler de ça la fermeture, plus du tout».