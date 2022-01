Janvier glacial: les services de CAA-Québec et d'Hydro-Québec très sollicités

Janvier a été le mois le plus glacial en 18 ans, si bien qu’Hydro-Québec a fracassé trois records de consommation d’énergie et que CAA-Québec a effectué plus de 100 000 services d’assistance routière, en 31 jours.

Le temps froid est difficile pour les véhicules et un mercure trop bas peut nuire au démarrage de ces derniers. CAA-Québec l’a d’ailleurs ressenti, alors que pour janvier seulement, il a effectué 101 753 services d’assistance routière.

«Ç’a été un énorme mois. On a dépassé le cap des 100 000 services rendus. Ça faisait longtemps que nous n’avions pas vu ça», indique Andrée-Ann Déry, porte-parole de l'organisme.

En hiver, l’organisme répond à environ 2800 demandes d’assistance par jour, soit près de 85 000 par mois.

CAA-Québec doit dévoiler un bilan plus complet pour janvier, ce mercredi.

Trois records

Chez Hydro-Québec, ce sont trois records de consommation d’énergie qui ont été fracassés durant le mois.

Le 11 janvier dernier, un record datant de huit ans a été battu, avec une consommation de 39 994 MW. Le 22 janvier 2014, c’est 39 031 MW qui avaient été consommés.

Ce nouveau record a été battu par la suite le 21 janvier 2022, avec 40 380 MW utilisés.

Finalement, le 27 janvier est devenu le nouveau record, avec 40 510 MW consommés.

«Ç’a été effectivement un mois très froid, nous aussi on l’a constaté dans nos chiffres», souligne Maxence Huard Lefebvre, porte-parole chez Hydro-Québec.

La société d’État fera également une analyse plus complète de l’impact du froid de janvier sur la consommation dans les prochaines semaines.

Le plus froid depuis 2004

Ces chiffres ne sont pas étrangers au fait qu’Environnement Canada a annoncé que nous venons de vivre le mois de janvier le plus froid depuis fort longtemps.

«C’est le mois de janvier le plus froid en 18 ans pour tout le sud du Québec. Nous n’avions pas vu ça depuis 2004», précise André Cantin, météorologue chez Environnement Canada.

Après une fin de mois de décembre qui s’est passé dans la douceur, dame Nature n’a pas fait de cadeau aux citoyens de la région, alors que 17 des 31 jours du mois de janvier ont été touchés par des températures sous les normales saisonnières.

La journée la plus pénible a été le 22 janvier, avec un mercure de -36,7 °C.

Selon le météorologue, il y a habituellement une à deux journées qui descendent sous les -30 °C en janvier.

«Cette année, on a eu huit journées avec un mercure sous les -30 °C et une journée à -29 °C», précise M. Cantin.

En janvier, les normales saisonnières tournent autour de -12,8 °C. La moyenne de janvier 2022 a été de -16,8 °C.

En pleine pandémie, janvier aura été une épreuve supplémentaire, alors que jouer dehors est l’une des rares activités encore possibles.

«C’est un genre de confinement naturel forcé», lance M. Cantin à la blague.

Pour ce qui est des précipitations, la région est dans les moyennes, avec des précipitations de neige avoisinant les 71 cm.

Février arrive avec un bref épisode d’adoucissement mercredi et jeudi, avec un mercure respectif de -1 °C et -4 °C. Toutefois, le froid sera de retour dès vendredi, et ce, pendant quelques jours.

