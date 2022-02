La candidate caquiste dans Marie-Victorin change de position concernant le racisme systémique

Shirley Dorismond, la candidate caquiste dans Marie-Victorin ayant dénoncé vigoureusement le racisme systémique au Québec, refuse maintenant de reconnaître l’existence de celui-ci.

En entrevue à l’émission Le Bilan, la nouvelle recrue de la CAQ a relaté que c’est un appel du parti qui l’a motivée à faire le saut en politique.

«Ils savaient que j’étais une infirmière de terrain, j’avais une grande expertise en santé communautaire, j’avais la volonté de changer les choses», a déclaré l’infirmière de profession.

En tant que femme d’action, l’ancienne syndicaliste à la FIQ a d’ailleurs l’intention de faire bouger les choses à Québec.

«C’est important de voir des femmes de couleur en politique», a-t-elle dit.

Elle a aussi expliqué vouloir améliorer les services de santé et l’accessibilité pour désengorger les urgences, notamment en faisant plus de place aux infirmières et aux pharmaciens.

Lorsque questionnée sur le fait qu’elle représente maintenant une formation politique qui a toujours nié l’existence du racisme systémique, un phénomène social qu’elle a longtemps combattu, elle a affirmé: «la Coalition, c’est différentes personnes qui viennent de différents milieux avec différentes opinions et tout ça ç’a été dit, discuté, échangé et l’ouverture est là».

«C’est le premier gouvernement qui a mis en place des actions pour lutter contre le racisme», a-t-elle ajouté.

Elle a toutefois refusé de réitérer qu’il y a du racisme systémique au Québec.

