L’Avalanche ne perd plus

Au terme d’un mois de janvier exceptionnel, l’Avalanche du Colorado s’est emparé du premier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH). Et malgré ses succès, les joueurs ne perdent pas de vue l’objectif ultime.

La troupe de Jared Bednar a gagné ses 10 plus récents matchs et ses 18 derniers à domicile. En janvier, elle montre une fiche de 15-0-1. Elle n’est devenue que la troisième équipe, après les Bruins de Boston (15-1-1) en mars 2014 et les Penguins de Pittsburgh (15-0-0) en mars 2013 à remporter 15 parties au cours d’un seul mois.

Appelé à commenter et analyser les succès de son équipe, Bednar a parlé de résilience.

«Il y a eu des matchs où nous n'étions pas parfaits, mais nous avons trouvé différentes façons de gagner, avec différents joueurs participants; c’est ce que font les bonnes équipes, a expliqué l’entraîneur-chef selon des propos rapportés par le site officiel de la LNH. La concentration est très bonne. J’ai appris que nos gars sont capables de s’adapter.»

Même son de cloche du côté des joueurs. La coupe Stanley est bien évidemment le but ultime, alors il n’est pas question de s’emballer au mois de février.

«En tant que groupe, je pense que nous avons fait un excellent travail pour éviter les montagnes russes [d’émotions] et rester humbles à ce sujet, a ainsi déclaré le gardien Darcy Kuemper. Nous essayons toujours d'améliorer notre jeu et c’est très amusant d'en faire partie.»

Encore place à amélioration

Nazem Kadri est certainement l’un des artisans principaux de ces succès. L’attaquant totalise déjà 18 buts et 59 points en 40 parties. À 31 ans, l’ancien des Maple Leafs de Toronto semble avoir vécu un véritable déclic cette année, alors qu’il n’a besoin que de deux points pour égaler sa meilleure saison pour les points.

Kadri pourrait certainement être satisfait de cette hausse, mais ce n’est pas le cas. Il croit qu’il y a encore place à l’amélioration. Pour se motiver à faire encore mieux, il se tourne vers les belles années de l’Avalanche.

«Bien sûr, c'est amusant de gagner, c'est sûr. C'est assez exceptionnel quand on regarde l'histoire de l’Avalanche, ils ont eu de très bonnes équipes, donc nous sommes honorés par cela. Ceci étant dit, j’ai l’impression qu’on pense tous que nous pouvons être un peu meilleurs.»

L’Avalanche accueillera les Coyotes de l’Arizona mardi avant de profiter d’un congé de neuf jours.

