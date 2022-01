Les cheveux blancs de Céline Dion

Quand j’ai vu passer le titre de Paris Match à propos de Céline Dion, CES PHOTOS QUI FONT PEUR, j’ai vraiment eu... peur.

Est-ce que le magazine français avait en exclusivité des photos de Céline sur un lit d’hôpital, en proie à des problèmes de santé grave ?

Ben non, toi ! La seule chose qu’on voit sur ces photos-choc, c’est Céline sans maquillage (donc cernée), habillée en mou, avec une repousse de cheveux blancs.

Oh, mon Dieu, c’est ça qui FAIT PEUR, une femme de 54 ans qui arrête de se teindre les cheveux ?

Mais le plus grand malaise face à ces photos, c’est que le magazine ait trouvé correct de photographier Céline alors qu’elle allait simplement chercher un de ses fils chez le dentiste.

Difficile après ça de ne pas avoir « une dent » contre les médias qui violent l’intimité des artistes.

La semaine dernière, c’est Bridget Fonda qui avait droit au même traitement.

Vous vous souvenez sûrement de la nièce de Jane Fonda, fille de Peter Fonda, petite-fille de Henry Fonda, qui a fait carrière comme comédienne dans les années 90 dans des films de Tarantino et de Coppola. On se souvient d’elle entre autres pour son physique de grande blonde mince en petit bikini.

Mais voilà que le 27 janvier, le Daily Mail a publié des photos d’elle allant faire l’épicerie. « Méconnaissable ! », titraient les médias.

En effet, celle qu’on n’avait pas vue depuis 12 ans, est maintenant en surpoids, s’habille en mou et... a des cheveux tout blancs.

Céline a 54 ans. Bridget Fonda en a 58.

Mais pourquoi les médias capotent à ce point-là avec le fait que passé la cinquantaine, les femmes ont des cheveux blancs ? Bridget Fonda a tourné le dos au showbiz il y a une décennie, elle a choisi de vivre loin des caméras, elle peut bien s’habiller en mou si ça lui chante sans que des paparazzis viennent l’emmerder aux abords d’une épicerie pour jeter son image en pâture à travers le monde. Céline Dion, elle, a toujours vécu dans l’œil du public. Elle a toujours dit qu’elle était « un grand livre ouvert » pour ses fans.

Mais ça ne justifie pas qu’on viole son intimité en la photographiant dans une activité aussi anodine que d’aller chercher son fils chez le dentiste.

Ben oui, elle a des repousses ! Ben oui, elle est démaquillée ! Ben oui, elle est en pantalons larges et en chaussures de sport ! Vous pensez qu’elle allait s’habiller en Chanel dès qu’elle mettait le pied en dehors de chez elle ?

On a été nombreuses, pendant la pandémie, à s’habiller décontractée à cause du télétravail, à y aller « mollo » sur la teinture quand les coiffeurs étaient fermés.

Le malaise

On ne va quand même pas reprocher à Céline et à Bridget de faire la même chose alors qu’elles ne sont pas en représentation et qu’elles sont toutes les deux en pause professionnelle !

Nous sommes tous des voyeurs. Moi aussi, je voulais voir à quoi ressemblait Céline, surtout après son message « Je mentirais si je disais que je vais bien » pour souligner l’anniversaire de la mort de René Angélil.

Mais je ne pense pas que c’est en la photographiant à son insu, dans un moment d’intimité, qu’on va l’aider à prendre du mieux...