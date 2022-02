Les clubs de karaté se relèvent d’un dur combat

Pour des entreprises telles que Groupe Karaté Sportif, les deux dernières années n’ont pas été de tout repos et la reprise des cours est accueillie avec un soupir de soulagement.

En entrevue à l’émission «À vos affaires», le président du Groupe Karaté Sportif, Marcelin Cantin, a souligné qu’une frénésie régnait dans les dojos lundi.

Depuis le début de la pandémie, son entreprise a dû se retrousser les manches à de nombreuses reprises et se relever après chaque fermeture.

Malgré la présentation de cours de karaté virtuels, son groupe n’a touché que 30% des revenus habituels. Son équipe a dû tout faire pour toucher un maximum d’aides financières. La résilience, la patience et la saine gestion ont été de mise au cours des deux dernières années.

«Il fallait être créatif et redoubler d’ardeur», a-t-il mentionné

Pour Marcelin Cantin, il est primordial de permettre aux jeunes de pratiquer leur sport favori et pas seulement de manière virtuelle.

«D’être capable de le refaire en présentiel, on est festif, content et on sait que ça va aider la prochaine génération», clame le président de Groupe Karaté Sportif.

Selon M. Cantin, le sport offre un soutien à l’école en permettant aux jeunes d’avoir confiance en eux, de développer le contrôle de soi et la concentration.

