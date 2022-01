Les Grands Québécois

C’est le vendredi 6 mai, dès 17 h 30, au Manège militaire Voltigeurs de Québec, que quatre personnalités de la région de Québec seront intronisées à l’Académie des Grands Québécois, institution honorifique créée en 1989 qui a pour objectif de souligner, chaque année, le mérite exceptionnel de Québécoises et Québécois qui se sont brillamment illustrés tout au long de leur carrière dans les secteurs économique, social, culturel et de la santé, et qui contribuent au dynamisme de notre région. Il s’agit de : Jacques Plante (1), secteur culturel, architecte, professeur titulaire à l’Université Laval ; Gordon Bain (2), secteur économique, président du conseil d’administration et fondateur du Groupe Océan ; Dre France Légaré (3) secteur de la santé, médecin de famille au GMF universitaire Saint-François d’Assise, CIUSSS de la Capitale-Nationale et Rose Dufour (4), secteur social, anthropologue fondatrice de La Maison de Marthe.

Nouveau directeur au CMADQ

Le conseil d’administration du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (CMADQ) a procédé récemment à la nomination de Jean-Fabien Schneider (photo) à titre de directeur du Conservatoire de musique de Québec. Depuis 2015, M. Schneider était directeur du département de piano du Conservatoire de l’Université McGill. Il est également fondateur et directeur général des Saisons Russes de Montréal, un festival entièrement consacré à la musique classique russe et slave qui fêtera son 10e anniversaire en 2022. Professeur de piano depuis plus de vingt ans, M. Schneider a également siégé comme juge pour plusieurs concours de musique au Québec. Il est officiellement en fonction depuis le 24 janvier et succède à Louis Dallaire, qui a occupé cette même fonction au cours des 12 dernières années et qui restera dans l’équipe du Conservatoire à titre de conseiller aux objectifs stratégiques pédagogiques à la direction des études.

Mandat renouvelé

Félicitations à Me Louise Cordeau (photo), qui a vu, la semaine dernière, le Conseil des ministres procéder au renouvellement de son mandat à titre de présidente du Conseil du statut de la femme, poste qu’elle occupe depuis 2017. Elle entend bien poursuivre avec conviction son engagement à rendre notre société plus équitable et plus égalitaire, et à faire valoir l’immense contribution des femmes à l’essor économique et social du Québec. Me Cordeau fut éditrice et cheffe de la direction au Journal de Québec de 2012 à 2016 et auparavant directrice de Radio-Canada à Québec de 2004 à 2010. Elle est aussi une des instigatrices du mouvement Québec ville en rose.

En souvenir

Le 31 janvier 2010. La série Montréal-Québec, nouvelle télésérie sur le hockey, prend son envol sur les ondes du réseau TVA. Michel Bergeron et Guy Carbonneau sont les entraîneurs des deux équipes qui s’affrontent dans une série de 8 matchs, 4 à Montréal et 4 à Québec.

Anniversaires

Marcel Bérubé (photo), président de Groupe Perspective, 62 ans...Yves Néron, directeur comptes principaux Groupe ETR et assez bon joueur de hockey, 63 ans...Guillaume Lambert, comédien, auteur, scénariste et écrivain québécois, 38 ans... Alexandra Diaz, journaliste culturelle et animatrice d'origine chilienne (Cuisine futée), 48 ans... Louis McNeil, fondateur et copropriétaire des restaurants Cosmos de Québec, 55 ans... Justin Timberlake, ex-membre de ‘N Sync, 41 ans... Minnie Driver, actrice, chanteuse, compositrice et productrice britanno-américaine, 52 ans... Sylvie Bernier, médaillée d’or olympique aux Jeux de 1984 à Los Angeles, 58 ans... Curt Brackenburry, avec les Nordiques de Québec (AMH et LNH) de 1975 à 1980, 70 ans... Claude Gauthier, auteur-compositeur-interprète, comédien et acteur, 83 ans.

Disparus

Le 31 janvier 2021 : Pierre-Paul Savoie (photo), 66 ans, directeur artistique et fondateur de PPS Danse... 2020 : Mary Higgins Clark, 92 ans, écrivaine américaine à succès... 2019 : Ronald Joyce, 88 ans, cofondateur de la chaîne de restauration rapide Tim Hortons... 2018 : Oscar Gamble, 68 ans, ex-voltigeur des Yankees de New-York... 2017 : John Wetton, 67 ans, bassiste de la formation rock progressive Asia... 2017 : Frank Pellegrino, 72 ans, acteur américain (Les Sopranos) ... 2013 : Caleb Moore, 25 ans, motoneigiste et quadiste américain... 2010 : Normand Beaudoin, 72 ans, fondateur des Piscines Aloha Inc. (St-Nicolas)... 2009 : Thérèse Lavoie-Roux, 80 ans, femme politique québécoise... 1999 : Klaus Peter Matthes, 69, photographe canadien... 1989 : Rudel Tessier, 75 ans, journaliste et écrivain.