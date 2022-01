Lowe’s Canada: plus de 1700 postes à pourvoir au Québec

Lowe’s Canada a annoncé, lundi, le lancement d’une campagne de recrutement de plus de 5100 postes d’emploi au Canada, dont 1780 au Québec, dans son réseau de magasins corporatifs Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt.

• À lire aussi: Obligation vaccinale dans les commerces : «Un canon pour tuer une mouche»

L’événement d’embauche sera lancé en mode virtuel jeudi et vendredi, selon un communiqué de l’entreprise spécialisée en rénovation résidentielle.

De postes à temps plein et à temps partiel sont disponibles dans les magasins corporatifs Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt.

Le détaillant canadien basé à Boucherville tiendra au cours des deux prochains mois des événements de recrutement partout au pays pour des postes de commis à la réception et associés aux ventes, et d’autres en lien avec le soutien administratif et de marchandisage.

«Que ce soit pour jeter les bases d'une carrière remplie d'occasions de développement ou pour décrocher un emploi d'été permettant d'acquérir des connaissances pratiques en matière de rénovation résidentielle, notre réseau de magasins offre aux Canadiens et Canadiennes en recherche d'emploi un environnement idéal où bâtir des fondations solides pour l'avenir», a indiqué Marc Macdonald, vice-président principal, Ressources humaines.

À voir aussi