Maple Leafs: Jake Muzzin à l’infirmerie

Le défenseur des Maple Leafs de Toronto Jake Muzzin souffre d’une commotion cérébrale.

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Sheldon Keefe lundi, lors de la conférence de presse suivant l’exercice des siens.

Le pilote a précisé que l’arrière de 32 ans ne se retrouvera pas dans la formation des Leafs pour les deux affrontements contre les Devils du New Jersey prévus lundi et mardi. La situation de Muzzin sera réévaluée après la pause du match des étoiles de la Ligue nationale.

Le natif de Woodstock, en Ontario, n’a pas joué depuis le 15 janvier. Face aux Blues de St. Louis, il avait encaissé un dur contact de l’attaquant Klim Kostin. Muzzin avait toutefois complété la partie et n’avait pas subi les tests pour déceler les commotions cérébrales.

En 35 rencontres cette saison, le défenseur gaucher a inscrit un but et 10 mentions d’aide pour 11 points. Il a également maintenu un différentiel de -2, lui qui joue un peu plus de 21 minutes en moyenne par match depuis le début des hostilités en 2021-2022.

