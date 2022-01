Nickel: la Ville de Québec pourrait demander à avoir sa propre norme

Comme c’est déjà le cas pour Montréal, la Ville de Québec pourrait demander au gouvernement à avoir sa propre norme de concentration de nickel. Si cette éventuelle requête est acceptée, sa mise en place pourrait toutefois coûter cher aux finances municipales.

C’est ce qui ressort d’un breffage technique de deux heures tenu lundi et animé par le sous-ministre au ministère de l’Environnement Jacob Martin-Malus et par la professeure et spécialiste Michèle Bouchard.

«Par défaut, c’est la réglementation qui découle de la Loi sur la qualité de l’Environnement qui a préséance. Si une municipalité soumet un réglementation sur l’air ambiant, elle doit être approuvée par le ministre de l’Environnement», a expliqué M. Martin-Malus.

Ce dernier a rappelé que Montréal a choisi, depuis fort longtemps, d’avoir ses propres équipes de suivi et de contrôle de qualité de l’air ce qui peut représenter des investissements importants. «Si la Ville de Québec voulait proposer une démarche comme celle-là, il faudrait qu’elle structure une façon de proposer cette réglementation -là au gouvernement du Québec (et) qui serait soumise à l’approbation du ministre», a-t-il ajouté.

Vendredi dernier, le maire Marchand a refusé que les citoyens de Québec soient «traités différemment» de ceux de Montréal dans le cadre du règlement sur le nickel que le gouvernement du Québec veut modifier.

Un comité plénier sur cet enjeu sera organisé par la municipalité le 3 février.

