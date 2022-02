Québec: Nouveau record du prix de l’essence

Les automobilistes doivent désormais débourser 1,619 $ le litre. Un mouvement à la hausse de plusieurs cents était en cours lundi soir à Québec. Le reste de la province ne fait pas exception non plus.

• À lire aussi: Une tempête de neige «historique» paralyse le nord-est des États-Unis

C’est donc dire que pour une voiture compacte, avec un réservoir variant entre 40 et 45 litres, la facture grimpe maintenant à environ 70 dollars pour faire le plein. Pour un conducteur qui roule 20 000 kilomètres par année, cette nouvelle hausse de six cents peut représenter 120 dollars de plus à payer.

Dans les premiers jours de 2022, des spécialistes prévoyaient que les Québécois pourraient payer 1,80 $ d’ici la fin du mois de juin, du jamais vu.

«C’était à prévoir. Tous les indicateurs pétroliers étaient à la hausse et la marge hyper mince. C’est effectivement un record à Québec mais à ce stade-ci, chaque augmentation constituera un record», indique la porte-parole du CAA-Québec, Andrée-Ann Déry.

Dans la Capitale-Nationale, le prix à la pompe était inférieur hier au prix réaliste du CAA-Québec.

L’indicateur quotidien du coût d’acquisition était de 1,51$ et la marge au détail moyenne des 52 dernières semaines incluant les taxes était de 9,4 cents.

À Québec, le seuil historique de 1,51$ de juin 2008 a été fracassé en octobre 2021 avec 1,54$.

À moins d’un miracle, les automobilistes devront prendre leur mal en patience et payer plus cher pour des mois encore.

Ailleurs au pays, le prix atteint près de 1,70 $ le litre à Vancouver.

Les cours du pétrole se sont offert une nouvelle hausse lundi. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a gagné 1,3 %, pour finir à 91,21 dollars lundi. À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI), a clôturé à 88,15 dollars.

À VOIR AUSSI