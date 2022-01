Une itinérance beaucoup plus visible qu’avant dans le grand Joliette

Alors que les grands froids ont ramené dans l’actualité la question de l’itinérance, il est apparu que le phénomène n’existe pas que dans les grandes villes, mais aussi en région.

La récente offre de l’humoriste Mike Ward de fournir des mini-refuges pour aider les itinérants a permis à plusieurs d’apprendre que des sans-abris vivent dans la région du Centre-du-Québec où l’idée de ces abris temporaires a été bien accueillie.

Le phénomène est aussi présent dans la grande région de Joliette, dans Lanaudière, où il est même devenu de plus en plus visible.

«On commence davantage à voir les itinérants dans les guichets automatiques et dans les portes d’entrée des commerces, nous a expliqué Sylvain Daneault, coordonnateur de l’Auberge du cœur Roland-Gauvreau à Joliette, qui offre le gîte aux jeunes en difficultés et aux sans-abris. On ne voyait pas beaucoup ça avant, c’est un phénomène nouveau.»

L’itinérance a toujours été cachée dans la région de Joliette, qui comprend notamment les MRC de la Matawinie, de Montcalm et de D’Autray. Traditionnellement, les démunis passaient d’un logement «miteux» à un autre, selon M. Daneault.

«Il y en a de moins en moins de ce genre de logements parce que les propriétaires les rénovent et ils sont moins abordables, a-t-il ajouté, pour expliquer le phénomène. Et on n’a pas de métro ou ce genre de places publiques où ils peuvent se mettre à l’abri comme à Montréal.»

M. Daneault base ses explications en partie sur ce que les commerçants et les citoyens rapportent. «Et on va aussi à la rencontre des itinérants, on constate l’augmentation de la visibilité», ajoute-t-il.

Jacinthe Thériault, travailleuse de rue dans le secteur Joliette depuis 27 ans, est aussi d’avis que la visibilité de l’itinérance augmente, précisant cependant qu’il y a également une question de perception.

«C’est plus visible aussi parce que la société est plus sensible à ça, a expliqué celle qui est chargée de faire le pont entre la rue et les ressources. Avant il y avait une curiosité malsaine, mais maintenant le monde s’en préoccupe plus.»

Des solutions

Ann Soucy, présidente du conseil d’administration d’Hébergement d’urgence de Lanaudière, estime qu’il faudrait avoir beaucoup plus d’appartements ou des chambres supervisées pour contrer le problème de l’itinérance. «Ça manque énormément dans le nord de Lanaudière, déplore-t-elle. Ça permet d’avoir des professionnels qui veillent à ce qu’ils restent en appartement.»

Mme Soucy pense aussi que les villes pourraient obliger les constructeurs à prévoir des logements à loyer modique dans leurs bâtisses.

Témoignage

Nous avons rencontré Pascal Dupuis, un homme de 43 ans qui a été dans la rue dans la région de Joliette pendant près de trois ans. Il a accepté de nous raconter une partie de son histoire.

«De 30 à 40 ans, c’était du déménagement tout le temps, j’ai aussi fait quelques années de prison», nous a confié M. Dupuis.

«Je fais de l’anxiété généralisée et j’ai vécu des violences psychologiques et économiques quand j’étais jeune, ça laisse des traces», a-t-il ajouté.

Et il a aussi connu l’enfer de la drogue. «Ça m’a fait perdre des choses dont des logements où j’habitais, mais là je maintiens mon abstinence», a-t-il affirmé avec fierté.

Pascal Dupuis est sorti de la rue et vit maintenant dans une maison de chambres à Joliette. Il est bénéficiaire de l’aide sociale et il paie un loyer de 400 $ par mois.

«Je vais refaire mon cv et réapprendre comment fonctionne le marché du travail», a ajouté celui qui a un DEP [Diplôme d'études professionnelles] en cuisine d’établissements ainsi qu’une formation en santé sécurité au travail.

Au sujet de l’itinérance dans la région, il dit lui aussi avoir remarqué qu’elle était plus visible actuellement dans la région, précisant qu’il voit maintenant tous les jours des itinérants qui couchent dans les espaces de guichets automatiques.