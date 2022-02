Adaptation de la téléréalité britannique «I’m a Celebrity...Get Me Out of Here!» à TVA

La téléréalité britannique «I’m a Celebrity...Get Me Out of Here!» va être adaptée au Québec par Productions Déferlantes pour le compte de TVA.

Ce format télé, dont le titre en français n’est pas encore arrêté, est déjà connu dans 15 pays, incluant l’Australie, la France et le Royaume-Uni, où l'émission a été créée en 2002. Elle en est maintenant à sa 21e saison dans son premier marché.

La diffusion à TVA démarrera cet automne et, pour l’heure, l’identité de l’animatrice ou de l’animateur n’est pas connue. La destination non plus ainsi que les personnalités qui participeront à la première saison.

Ce format d’ITV Studios, qui est le créateur de deux autres adaptations à succès diffusées à TVA, soit «La Voix» et «L’île de l’amour», va plonger des vedettes québécoises «dans des conditions rudimentaires», en plus de les soumettre à des épreuves devant à la fois créer de la solidarité et de la rivalité, a-t-on expliqué mardi.

Le but sera de «tester leur courage, repousser leurs limites, aussi bien physiques que mentales, et enchaîner les épreuves», a-t-on détaillé, disant que les personnalités se retrouveront dans un environnement «aride» où ils côtoieront des animaux sauvages. Les gagnants seront récompensés et les perdants devront faire face à des conséquences.

«Après l’acquisition des formats à grand déploiement "La Voix" et "L’Île de l’amour", Québecor Contenu est fière de collaborer une fois de plus avec ITV Studios», a dit Yann Paquet, vice-président, stratégie et affaires internationales, Québecor Contenu, dans un communiqué.

«Cette nouvelle acquisition vient solidifier notre partenariat avec ce distributeur de haut calibre sur la scène internationale et notre engagement à continuer d’offrir aux Québécois les meilleurs contenus de renommée mondiale, a-t-il ajouté. L’ajout d’"I'm a Celebrity...Get Me Out Of Here!" à nos autres grands formats confirme une fois de plus notre force en divertissement et créera tout un engouement auprès des téléspectateurs de TVA.»

Rappelons que Productions Déferlantes produit notamment les émissions «Star Académie» et «La vraie nature», actuellement en ondes à TVA, ainsi que «Chanteurs masqués», «L’île de l’amour», «Station Potluck» et «Coups de food». Elle était aussi derrière «La Voix».

