Agrandissement annulé au collège Dawson: Québec veut favoriser l’expansion des cégeps francophones

Le gouvernement Legault a confirmé mardi qu’il abandonne le projet d’agrandissement du collège Dawson, au profit d’une expansion des cégeps francophones.

«Effectivement, on n’ira pas de l’avant avec le projet de Dawson parce qu’il y a trop de besoins du côté des cégeps francophones de l’île de Montréal», a déclaré la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, dans les corridors de l’Assemblée nationale.

Notre Bureau parlementaire révélait samedi que, lors d’une rencontre en fin de journée la veille, la ministre McCann avait invité l’institution montréalaise anglophone à chercher d’autres solutions pour son manque d’espace. Autrement dit, d’envisager la location de nouveaux locaux.

Quelque 22 000 étudiants s’ajouteront au réseau collégial de langue française d’ici cinq ans, a rappelé Mme McCann pour justifier la décision. Rappelons que Québec a gelé le nombre d’étudiants qui pourront fréquenter un cégep anglophone pour les dix prochaines années.

Volte-face

L’agrandissement du collège Dawson, au coût de 189 M$, avait pourtant été défendu à de nombreuses reprises par le premier ministre François Legault. Celui-ci avait même été inscrit dans le projet de loi 66, qui met sur une voie rapide plusieurs projets d’infrastructure afin de relancer l’économie, dans la foulée de la pandémie. À

«La raison pourquoi on a choisi de retarder le projet d'agrandissement de Dawson, c'est parce qu'il y a beaucoup de projets dans des cégeps francophones», a expliqué François Legault, en écho aux propos de sa ministre.

«D'abord, c'est important de rappeler qu'à Dawson il y a seulement 50% des étudiants qui sont des anglophones, et on pense qu'actuellement, quand on choisit les priorités, c'est préférable de, d'abord, procéder à l'expansion des cégeps francophones», a-t-il ajouté.

Le collège Dawson affirme être à l’étroit dans ses locaux actuels. «La pénurie d’espace du Collège Dawson est documentée depuis longtemps. Selon ses propres normes, le Ministère a reconnu que Dawson souffrait d’un déficit d’espace s’élevant à 11 200 m2, soit l’équivalent de 10 étages d’un immeuble de bureaux typique», a écrit dimanche la directrice générale de l’institution, Diane Gauvin, dans une lettre pour annoncer la nouvelle aux employés.