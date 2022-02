Apprendre l’art de vivre seule est un cadeau précieux

Depuis aussi loin que je remonte dans mes 65 ans de vie, je voulais avoir un homme dans la mienne. J’avais besoin d’aimer, mais surtout d’être aimée. Personne ne m’avait jamais dit que pour trouver le bonheur, l’important était de s’aimer soi-même et non d’être aimée par quelqu’un d’autre. J’ai perdu tellement d’années en quête inutile.

J’ai d’abord vécu 20 ans avec mon premier mari, le père de ma fille. On a fini par se séparer parce qu’il me trouvait trop accaparante, pour ne pas dire trop pesante. Je l’ai pleuré dix ans, au grand dam de ma fille qui est devenue le déversoir de ma douleur. La pauvre en a gardé des séquelles au point d’avoir toutes les misères du monde à retenir un homme tant elle était dépendante de ceux qui croisaient sa route.

En ce qui me concerne, je n’ai par la suite, jamais eu aucun homme à demeure dans ma vie, à part quelques amoureux-amis qui ne s’attachaient jamais. Puis un jour, j’ai décidé d’entreprendre une thérapie, tellement je n’en pouvais plus d’espérer l’amour sans jamais le voir poindre dans ma vie. Dix ans qu’elle a duré ma thérapie ! C’est long dix ans !

Mais ce furent les dix années les plus payantes de mon existence, car elles m’ont permis de réaliser que je n’étais bien, que seule avec moi-même, alors que j’attendais toujours de l’autre qu’il m’apporte le bonheur. Depuis cette découverte, j’ai organisé mon quotidien autour de ce qui me plaît : les arts et la vie pantouflarde d’une femme de 70 ans qui n’a plus le goût de se forcer à faire ce qui ne lui plaît pas.

Ma fille n’en est pas encore revenue malgré le temps qui passe. Elle me regarde aller avec envie, moi qui désormais n’ai même plus besoin d’elle pour remplir mes soirées de célibataire. Je peux passer plusieurs jours sans lui donner de mes nouvelles et sans qu’elle ne m’appelle, et ça ne me dérange même pas.

Ma raison de vous écrire, c’est que ma fille qui a déjà atteint la fin de la quarantaine, me semble souffrir du même problème que moi. Ou bien est-ce moi qui le lui ai transmis ? Je ne voudrais tellement pas qu’elle perde autant d’années que moi à chercher ce qui est probablement en elle. Comment la convaincre de consulter sans me faire dire de me mêler de mes affaires ?

J.B.

Vous ne pourrez la convaincre que par l’exemple, pas en lui disant de « faire ce que sa mère a fait ». Continuer à témoigner des bienfaits de votre thérapie, mais laissez-la cheminer à son rythme à elle. Advienne que pourra !