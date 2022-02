Blocus en Alberta : la menace d'amendes convainc des camionneurs de partir

Des camionneurs qui bloquaient un poste-frontière névralgique entre l'Alberta et le Montana depuis samedi ont commencé à lever leur blocus, mardi, après que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) eut menacé de sévir contre eux.

Excédée par un blocus de camionneurs opposés aux mandats vaccinaux qui s'éternise sur l'autoroute 4 à Coutts, tout près de la frontière, la GRC avait annoncé mardi qu'elle comptait sévir et donner des amendes aux manifestants qui entravent la circulation.

Cette menace a porté ses fruits, ont rapporté des médias locaux qui ont vu certains camions quitter les lieux en après-midi, dans la foulée de l'annonce.

Bien que les douanes soient toujours ouvertes, dans les faits, il est très difficile d'y accéder, tandis que même les véhicules d'urgence peinaient à circuler dans le secteur.

La GRC privilégiait, depuis le début de la manifestation, la médiation avec les camionneurs, mais ceux-ci refusaient toujours de mettre fin au blocus.

«Depuis ce matin, la GRC de l'Alberta prend d'autres mesures, car ce blocus continue d'empêcher les organismes d'urgence de fournir des services complets aux résidents de la région. Il a également un impact négatif sur la circulation des biens et des services, et entrave la liberté de mouvement du public», a fait savoir la GRC.

«Les personnes qui participent à ce blocage peuvent également s'attendre à ce que toute infraction au Code criminel du Canada, à la loi sur la sécurité routière (Traffic Safety Act) et au Règlement sur l'utilisation de la route et des règles de la route (Use of Highway and Rules of the Road Regulations) soit appliquée à cet endroit et sur les routes de la région», a ajouté la police fédérale.

Le premier ministre albertain, Jason Kenney, a appelé dès dimanche à la fin du blocus, tout en laissant entendre que la police pourrait sévir contre les manifestants.

De son côté, la ministre des Transports, Rajan Sawhney, a indiqué lundi qu'entre 50 et 100 camionneurs étaient coincés du côté américain de la frontière en raison du blocus. «Certains n'ont pas mangé, d'autres ont des problèmes de santé», avait-elle déploré sur Twitter.