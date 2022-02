Calendrier de la LHJMQ : plus de détails connus

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) reprendra ses activités vendredi et les partisans en savent un peu plus sur ce qui attend les équipes du circuit Courteau dans les jours à venir.

• À lire aussi: La progression constante de Nathan Gaucher

• À lire aussi: La LHJMQ change son fusil d’épaule

N’ayant pas tenu de matchs depuis le 18 décembre en raison des contraintes liées à la pandémie, la ligue proposera cinq rencontres pour le retour au jeu, vendredi, incluant celle opposant les Remparts de Québec aux Voltigeurs à Drummondville.

Les Diables rouges accueilleront les Tigres de Victoriaville au Centre Vidéotron deux jours plus tard. Par la suite, ils recevront les Islanders de Charlottetown le 8 février, avant deux duels chez les Olympiques de Gatineau les 11 et 12 février.

Du côté de l’Armada de Blainville-Boisbriand, le retour au boulot se fera au Nouveau-Brunswick, face aux Sea Dogs de Saint John, vendredi, au Titan d’Acadie-Bathurst, samedi, et aux Wildcats de Moncton, dimanche. Le Titan et les Eagles du Cap-Breton se présenteront dans les Basses-Laurentides les 10 et 11 février respectivement.

En fin de semaine prochaine, les matchs seront disputés à huis clos. Dès lundi, un maximum de 500 spectateurs pourront assister aux affrontements. La LHJMQ prévoit conclure son calendrier régulier le 1er mai et amorcer les séries éliminatoires quatre jours plus tard.