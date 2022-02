Ces mesures sanitaires qu’on a oubliées

En deux ans de pandémie, le gouvernement du Québec a imposé beaucoup de mesures sanitaires dans le but de limiter la circulation de la COVID-19. Voici ces consignes dont on ne se souvient plus :

1. Déplacements interdits

Pour éviter que le virus se propage dans la province, Québec a interdit les déplacements interrégionaux non essentiels sur son territoire le 19 mars 2020, moment où la première vague sévissait. Quelques jours plus tard, le gouvernement déconseillait fortement les déplacements entre les quartiers et les villes. Des points de contrôle seront éventuellement installés.

2. Vert, jaune, orange et rouge

Pour affronter la deuxième vague à l’automne 2020, Québec met en place un système d’alertes régionales et d’intervention graduelle à quatre paliers (vert, jaune, orange et rouge). Plus tard durant la pandémie, le Québec aura aussi droit au rouge pâle et foncé, et même aux zones d'urgence.

3. Frontière

Pendant 58 jours d’avril à juin 2021, le Québec et l’Ontario ont mutuellement fermé la frontière qui sépare les deux provinces aux déplacements non essentiels. Des barrages routiers ont été installés pour contrôler les allées et venues des passants.

4. Voyageurs

Ceux et celles qui revenaient d’un voyage devaient s’isoler 14 jours à leur retour. Pour veiller à ce que les voyageurs respectent cette consigne, des points de contrôle policier sont installés le long de la frontière américaine à compter du 28 mars 2020.

5. Application COVID-19

Après avoir jonglé avec l’idée, le gouvernement recommande finalement aux Québécois d’utiliser l’application «Alerte COVID» du gouvernement fédéral en octobre 2020.

6. Les aînés confinés

Toujours en mars 2020, le gouvernement recommande fortement aux aînés de 70 ans et plus de ne pas quitter leur domicile puisqu'ils sont considérés comme des personnes vulnérables au virus.

7. En rafale :

- Modules de jeu fermés dans les parcs pour enfants (2020)

- Noël annulé (2020)

- Les stationnements des parcs fermés à Montréal (2020)

- Parcs à chien fermés à Montréal (2020)

- Les bals de finissants annulés (2021)

