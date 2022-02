«C’est pour faire du bien»

La pandémie s’éternise, mais la popularité des concerts virtuels de l’ANTI Bar et Spectacles ne s’essouffle pas : la petite salle de spectacles de la basse-ville de Québec a maintenant présenté plus de 160 événements qui ont rejoint des milliers d’amateurs de musique de chez nous et des quatre coins du monde.

Jeudi soir dernier, quelques centaines de personnes ont déboursé 30 $ (individuel) ou 45 $ (pour les connexions de groupe) afin d’assister à la prestation endiablée du groupe rock québécois The Damn Truth. Certains internautes étaient branchés en direct d’Israël, d’Allemagne, des Pays-Bas et de l’Italie.

C’est loin d’être un cas isolé. Régulièrement, des liens pour assister aux concerts produits par l’ANTI sont vendus à l’étranger.

«À un moment donné, on a fait le lancement de l’album du rappeur québécois Fredz et 85 % des gens qui regardaient le spectacle provenaient d’Europe», raconte le propriétaire de l’ANTI et producteur, Karl-Emmanuel Picard, qui y voit une occasion en or pour les artistes québécois d’élargir leur auditoire.

«Quand on a fait Mute, ils avaient des fans en Russie. Ceux-ci ont vu qu’on faisait un autre groupe du même style musical, une semaine après, et ils ont acheté des billets.»

10 000 $ au premier concert

Pourtant, quand la COVID-19 a frappé en mars 2020, Karl-Emmanuel Picard ne pensait pas se lancer dans la production d’événements en ligne. Forcé de fermer sa salle, il avait décidé d’aller travailler dans une ferme.

Le succès d’un premier spectacle, celui d’Orloge Simard, en mai 2020, a changé ses plans.

«Je ne me gêne pas de le dire, j’ai vendu 900 billets alors que je pensais en vendre 100 et que ça allait me donner 500 $ pour payer les comptes. J’aurais été bien heureux ; 900 billets, c’était plus de 10 000 $.»

Par la suite, Mononc Serge a vendu 900 billets, Pépé et sa guitare, 600, et c’était parti.

Tout le monde y gagne, autant les artistes, qui peuvent jouer malgré les salles fermées, que ses employés et les commerçants des alentours puisqu’à chaque soir, Karl-Emmanuel Picard commande un souper dans un restaurant différent dont il fait ensuite la promotion sur les réseaux sociaux.

«Les spectacles, c’est pour faire du bien. Aux spectateurs et aux artistes», soumet l’infatigable producteur.

Le virtuel encore pour un bout

Malgré ce succès, Karl-Emmanuel Picard croyait pouvoir tirer un trait sur les concerts virtuels à la fin de 2021 après le retour des spectateurs en chair et en os.

Le variant Omicron l’a encore forcé à rajuster le tir, si bien qu’il n’entrevoit plus la fin du virtuel.

«Quand tout a refermé, on a recommencé à planifier des shows virtuels. Tout est installé ici, les caméras, la régie. Ça m’a mis dans la tête que possiblement, pendant un moment, on va faire des événements hybrides quand les artistes acceptent.»

The Damn Truth: intense même sans public

Même s’il n’y avait aucun spectateur devant eux, jeudi soir dernier, les membres du groupe The Damn Truth ont quand même joué comme s’ils affrontaient des dizaines de milliers de personnes sur les plaines d’Abraham.

Durant 90 minutes, ils n’ont jamais ralenti la cadence. La chanteuse et guitariste Lee-La Baum a mené la charge de sa puissante voix de rockeuse pendant que ses trois partenaires s’en donnaient à cœur joie avec leurs instruments, jusqu’à l’épuisement.

«Je sue tellement», a échappé le bassiste PY Letellier, entre deux chansons.

Avant leur performance, les membres du quatuor ont assuré que l’absence de public ne change rien.

«Chaque fois que je monte sur scène, j’ai toujours les mêmes papillons dans mon corps. Je veux toujours donner 100 %», confie Lee-La Baum.

«Même chose pour moi, enchaine PY Letellier. Ici, ils font une super job pour amener de l’énergie. Même s’il n’y a pas de monde dans la salle, avec les lumières et le son, on se sent comme dans un vrai show.»

Succès virtuel

Les meilleurs vendeurs (entre 500 et 2000 billets vendus pour les plus populaires : Souldia, Orloge Simard, Mononc Serge et Pépé et sa guitare, Le retour de 123 Punk avec Rej Laplanche.

Les plus vendus dans le monde : Anvil, Mute, Belvedère, Fredz

D’autres artistes qui ont donné des concerts virtuels : Émile Bilodeau, Clay and Friends, Marjo, France D’Amour, Steve Hill, Les frères Painchaud, Claudia Bouvette, Maude Audet, Alfa Rococo.

