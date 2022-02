De l'espoir pour les grands événements

Le maire de Québec garde espoir que la capitale puisse tenir ses grands événements estivaux.

«Nos grands événements, on y tient. On travaille avec eux pour les maintenir à la hauteur des restrictions qui seront encore en vigueur à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de diffusion dans les districts. Cette promesse, on n'y dérogera pas. Mais ça commence par nos grands événements», a lancé Bruno Marchand, mardi.

Pour l'été à venir, le maire garde donc espoir que les grands événements pourront se tenir. L'an dernier, le maire Labeaume et la Ville avaient dû mettre une croix sur les grands événements, en raison du contexte sanitaire.

Pour M. Marchand, des événements comme le Festival d'été de Québec doivent se tenir.

«On tient au FEQ. On espère que ces restrictions vont ne faire que s'adoucir. Il faut un Festival d'été à Québec, l'été prochain. On va être soutenants comme pour les autres événements.»

2,3 millions $ pour aider la culture

Par ailleurs, la Ville de Québec injecte 2,3 millions $ pour donner une bouffée d'air au milieu de la culture qui a beaucoup souffert depuis le début de la pandémie.

Le maire et la conseillère responsable de la Culture, Catherine Vallières-Roland, en ont fait l'annonce mardi.

Les sommes sont divisées en trois enveloppes. La première, de 1,8 million $, concerne la bonification de projets culturels.

Elle s'appliquera pour des projets de recherche et création, des oeuvres éphémères, des concours pour les jeunes autochtones et pour l'achat d'œuvres 2D et 3D d'artistes en arts visuels.

En ce sens, l'aide s'adresse directement aux artistes qui pourront communiquer avec la Ville pour s'en prévaloir. La deuxième enveloppe de 400 000 $ offrira une aide aux petits organismes culturels pour assurer leur opération.

Finalement, 100 000 $ sont aussi prévus pour agrémenter la vie des citoyens, à travers la ville.

Elle financera des initiatives comme des bibliomobiles, des contes en ligne, des trousses culturelles, des panneaux ludiques dans les parcs, des concerts virtuels pour les jeunes et des appels aux aînés pour briser l'isolement.

Pour le maire, «conserver l’espoir pour nos artistes en cette période trouble, c’est vraiment important».

Mme Vallières-Roland abonde, surtout dans le contexte où des artistes sont forcés d'abandonner des projets de création ou de se tourner vers d'autres métiers. «C'est épouvantable», exprime-t-elle.

