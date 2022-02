Des «efforts» pour permettre aux nageurs de s'entraîner le 7 février

La Ville déploie des «efforts significatifs» pour devancer au 7 février la reprise des entraînements pour les jeunes nageurs qui sont privés de leur sport pour des raisons administratives, selon le maire Marchand, qui est «préoccupé» par cette situation.

• À lire aussi: Des centaines de jeunes nageurs sur la touche

Le Journal révélait mardi que des centaines de jeunes nageurs de deux clubs ne pouvaient pas reprendre l'entraînement à Québec avant le 14 février, même si le gouvernement le leur permet depuis lundi. Cela en raison du fait que la Ville de Québec n'avait pas réussi à compléter les horaires du personnel concerné.

Les directions des deux clubs déploraient cette situation et la déception que cela occasionne chez les jeunes athlètes aquatiques, alors que les autres sportifs sont généralement de retour à l'entraînement.

Questionné mardi en réaction à cette situation, le maire de Québec, Bruno Marchand, a assuré que la Ville tente de devancer cette échéance. «On est préoccupés et on travaille sur ce dossier-là. Ça fait plusieurs semaines que les jeunes sont arrêtés et c'est pas le temps de retarder ce retour à l'entraînement», a-t-il exprimé.

Deux piscines sur les 10 de la Ville fréquentées par les clubs sont touchées par le report au 14 février, a indiqué le maire. «On travaille très, très fort pour ramener cette date-là au 7 février.» En attendant, la Ville offre des solutions de rechange, comme de rapatrier les entraînements dans d'autres piscines. «Il y a des efforts significatifs qui ont été faits. On est d'accord qu'il faut ouvrir les 10 [piscines] le plus rapidement possible.»

Si l'organisation de la réouverture a tardé, c'est que la Ville a attendu le décret gouvernemental pour la mettre en branle, a précisé le maire.