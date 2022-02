C’était bon de voir Carey Price, dimanche, mais mis à part le fait qu’il se sente bien mentalement, nous n’avons pas eu beaucoup de réponses. L’état de son genou est inquiétant et la possibilité que sa carrière soit terminée est réelle.

Est-ce la fin pour Price ? Je ne le souhaite pas, mais en tout cas, c’était bon de l’entendre dire qu’être le gardien de but du Canadien faisait partie de son identité et qu’il désirait revêtir l’uniforme tricolore à nouveau.

On le connaît bien et il ne fallait pas s’attendre à des déclarations à l’emporte-pièce de sa part, mais j’espérais l’entendre dire à quel point il avait hâte de revenir et qu’il ferait tout en son possible pour reprendre son poste. Toutefois, son langage corporel et ses commentaires laissaient planer un énorme doute quant à son avenir.

Il avait davantage l’air d’un homme résigné. Son genou est peut-être plus mal en point que prévu et j’aurais aimé en savoir davantage à ce sujet. Quel était le pronostic avant son opération ? Quel est le pronostic maintenant ? Il a parlé de deux reculs dans sa réadaptation, mais qu’a-t-il ressenti ? Que ressent-il ? Que craint-il ? Quels mouvements sont à risque ? Comment a-t-il réussi à si bien performer en séries malgré sa condition ?

Habituellement, les médecins sont assez précis pour établir une date de retour au jeu, mais on ne sait encore rien à ce sujet. Même Price ne semble pas le savoir. On aurait peut-être pu amener un médecin du Canadien pour expliquer davantage la nature de sa blessure, de son intervention chirurgicale et des prévisions à ce stade-ci, mais il n’y a rien eu de cela. Comment a-t-il traité son genou lorsqu’il était au sein du programme d’aide de la LNH ?

Peu de réponses

Bref, on a eu peu de réponses. Je sais que le sujet est délicat et en parler ou non est très personnel, mais quelle était sa dépendance ? En quoi cela l’a-t-il affecté et à quel moment ? Je ne veux pas trop m’étendre là-dessus, mais j’aurais aimé en apprendre un peu plus sur le programme d’aide aux joueurs.

Je tiens pour acquis que mentalement, il est sur la bonne voie, et la question principale reste celle du genou. Au moins, on en saura davantage dans deux ou trois semaines. Si jamais il y avait un troisième recul dans sa remise en forme, ça serait très inquiétant.

Pour nous, c’est l’incertitude, mais j’ai l’impression que le nouveau directeur général, Kent Hughes, sait où il s’en va dans le dossier du numéro 31.

Peut-être que tout le monde espère encore, mais ça me fait drôlement penser au cas de Ben Bishop, qui a joué son dernier match avec les Stars de Dallas le 31 août 2020. Il a annoncé sa retraite le 11 décembre, 14 mois après une intervention chirurgicale pour une déchirure à un ménisque.

Si jamais c’était la fin pour Price, il pourra dire qu’il a terminé en beauté avec un parcours exceptionnel lors des séries 2021. Mais gardons espoir. Nous ne sommes pas encore rendus là. Chose certaine, ce n’est pas le temps de parler d’échange. Qu’il revienne au jeu d’abord.

La débandade

Si la conférence de presse de Price n’a pas été rassurante, les dernières performances du Canadien ne l’ont pas été davantage. C’est la débandade totale. Espérons que le retour au jeu de Brendan Gallagher et de Paul

Byron va ramener un peu de caractère dans cette équipe.

Si Jeff Petry veut réellement être échangé, il aurait intérêt à rehausser son calibre de jeu et démontrer du leadership. Comment une équipe aspirante à la coupe Stanley pourrait s’intéresser à lui ? Voilà un cas intéressant pour Kent Hughes. Tous les directeurs généraux ont les yeux tournés vers lui et ont hâte de voir sa première transaction.

Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

GARDIENS EN DIFFICULTÉ

Photo d'archives, Chantal Poirier

Après des moments intéressants, Samuel Montembeault a connu une semaine très difficile, mais pire encore, ses coéquipiers l’ont laissé tomber. Si Zack Kassian avait frappé Carey Price comme il l’a fait samedi soir, les cinq joueurs du Canadien se seraient précipités vers Kassian, tel que l’entraîneur Dominique Ducharme l’aurait espéré, incluant Jeff Petry. Je n’ai pas été impressionné non plus par la réaction de dépit de Kale Clague sur un mauvais but concédé par Montembeault. Clague n’aurait jamais réagi de la sorte devant Price. Quel manque de respect ! Le directeur général, Kent Hughes, ne doit pas être très impressionné. Montembeault doit se sentir très mal à l’aise et ça complique sa tâche. Je crois que c’est le temps de renvoyer Cayden Primeau au Rocket de Laval pour qu’il se développe dans un meilleur environnement.

HENRIK LUNDQVIST

Photo AFP

L’ancien gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist méritait amplement que l’on retire son chandail au Madison Square Garden. J’avais joué contre lui en Suède lors du lock-out de 2004-2005 et tout le monde parlait de lui là-bas comme d’une grande vedette. Il m’avait impressionné, mais je me demandais s’il pouvait réussir dans la LNH avec son style particulier. J’ai rapidement eu la réponse. Une partie du mérite revient à son entraîneur Benoit Allaire, mais j’ai énormément de respect pour Lundqvist. J’aime un gardien qui veut jouer à tous les matchs, et c’était son cas. Il a failli terminer sa carrière à Washington, mais son état de santé l’en a empêché. C’est bien ainsi, car c’est spécial lorsqu’un athlète passe toute sa carrière avec la même formation, et il n’aura porté qu’un seul uniforme, celui des Rangers.

JONATHAN HUBERDEAU

Photo courtoisie

Je me pince ce matin lorsque je vois Jonathan Huberdeau au sommet des pointeurs devant des joueurs comme Leon Draisaitl, Alex Ovechkin, Nathan MacKinnon et Connor McDavid. Ça fait longtemps qu’on n’a pas vu un Québécois à ce rang. Espérons qu’il va tenir le coup. Chose certaine, il fait désormais partie de l’élite de la LNH.