«Je me soulève» en première mondiale au FIFA

Le documentaire Je me soulève d’Hugo Latulippe ouvrira, en première mondiale, la 40e édition du Festival International du Films sur l’Art (FIFA).

Je me soulève est inspiré par la pièce de théâtre écrite par les soeurs Gabrielle et Véronique Côté et qui a été présentée au Trident au printemps 2019.

Cette création mettait en vedette les mots et la poésie de 35 auteurs contemporains d’ici sur l’importance et la nécessité de léguer un monde meilleur aux générations qui vont suivre. On abordait aussi les questions d’identité et d’écologie.

Le documentaire d’Hugo Latulippe plonge au coeur de la création de ce spectacle théâtral.

Cette ode à la vie met en vedette Arielle Charest, Catherine Dorion, Sarah Montpetit, Elkahna Talbi, Olivier Arteau, Anne-Marie Olivier et Olivier Normand et les auteurs Marjolaine Beauchamp, Dany Boudreault, Mathieu Gosselin, Jean-Christophe Réhel, Rodney Saint-Éloi et Daria Colonna.

Je me soulève sera à l’affiche le 15 mars au Monument-National à Montréal et les 16 et 17 mars au Musée national des beaux-arts du Québec. Il sera précédé par la projection du court-métrage We Are Not Speaking the Same Language de Danika St-Laurent. La 40e édition du FIFA sera présentée en salle et en ligne du 15 au 27 mars.

«Je me soulève est un film remarquable, inspirant et tourné vers l’avenir qui est en phase avec notre mission d’accroître la connaissance et l’importance de l’art auprès du public et de promouvoir les artistes. C’est un film qui m’a beaucoup émue, autant par la beauté de ses images que par l’enthousiasme contagieux de ses protagonistes», a indiqué Jacinthe Brisebois, directrice de la programmation du FIFA dans un communiqué.