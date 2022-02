Jeux olympiques de Pékin: une rencontre qui inspire des jeunes de Sherbrooke

La frénésie des Jeux olympiques de Pékin se fait sentir jusque dans une école primaire de Sherbrooke. À l'approche du début des compétitions en Chine, les élèves de l’école Carillon ont pu rencontrer un biathlète de chez eux, qui participe à ses premiers jeux.

Le biathlète originaire de Sherbrooke, Jules Burnotte, a répondu aux questions des élèves de la maternelle à la sixième année qui souhaitaient en savoir davantage sur son parcours: «Trouves-tu ça plus difficile tirer ou skier?», «es-tu stressé quand tu pratiques ton sport?», «penses-tu gagner?».

Jules Burnotte participe à ses premiers Jeux, en plus d’être étudiant à l'université. Il est un modèle de persévérance pour les jeunes à quelques jours des Journées de la persévérance scolaire.

Il représentera Équipe Canada pour la première fois aux Jeux et qui sait, un podium pourrait être possible pour l'équipe canadienne de relais en biathlon.

«On a hâte. Ça fait longtemps qu’on s’entraîne ensemble. On a eu des bonnes journées et on a eu des mauvaises journées, mais on sait que si on fait comme la semaine dernière, on est capable de sortir une performance suffisante pour un podium», a -t-il lancé.

Le but de l'athlète lors de sa conférence à l’école Carillon est de faire découvrir les sports plus méconnus comme le biathlon qu’il pratique.

Les élèves de quatrième année de la classe de Nancy Reynolds préparent d'ailleurs des projets sur les athlètes qui participent aux Jeux de la Chine et les Sherbrookois sont à l'honneur.

La conférence teintée de persévérance de Jules a été inspirante pour les élèves. Simonne a de plus été surprise par un fait qui l’a marquée de la conférence: «J’ai vraiment trouvé ça drôle quand il a dit que quand il y avait des grosses bordées de neige, il allait faire du ski dans les rues.»

