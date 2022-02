La France veut une Céline Dion royale

Il n’a fallu qu’une photo pour que s’emballe la France en apercevant Céline Dion en mou, sans fard, et les cheveux gris.

Inquiet, Paris Match a publié le 27 janvier un article alarmiste. Le même soir, à l’émission Touche pas à mon poste sur la chaîne C8, le chroniqueur Matthieu Delormeau a laissé entendre le pire sur la santé mentale de Céline. Le magazine et le chroniqueur justifient leurs propos à partir du message qu’a publié Céline sur Instagram le 14 janvier, anniversaire du décès de René Angelil. « Je mentirais si je disais que je vais bien », a-t-elle écrit. Quand on connaît l’amour fusionnel qui anima René et Céline durant un quart de siècle, il n’y a rien de surprenant dans ce message.

Comme tous les Français ayant séjourné à Montréal — Delormeau a étudié quelques mois aux HEC —, le chroniqueur s’improvise spécialiste du Québec. À son émission, il a expliqué que Claudette Dion a parlé « cash » — le mot qu’on emploie désormais à Paris au lieu de « franchement » ou « sans détour » — lorsqu’elle a révélé que sa sœur Céline, qui est en ménopause, souffrait d’épuisement.

LA PETITE FILLE DE CHARLEMAGNE

C’est donc à partir de ces propos très « cash » de Claudette que Delormeau a extrapolé que Céline « souffre de fibromyalgie, une maladie musculaire l’obligeant à rester allongée toute la journée, qu’elle déprime beaucoup et qu’elle a de mauvaises pensées ». Il affine ensuite son diagnostic en ajoutant que Céline « devient paranoïaque et qu’elle entend René lui parler ».

Si jamais Edward Rémy, le regretté potineur d’Echos Vedettes, avait dit ou écrit la moitié de cela sur Céline, on l’aurait lapidé sur-le-champ. Si les Québécois ont pour Céline un tel attachement, ce n’est pas à cause de ses résidences somptueuses, de ses cérémonies de mariage extravagantes ou de ses tenues haute couture, mais parce qu’elle est toujours restée « la petite fille de Charlemagne », qu’elle soit en présence de ses « fans » du Québec, en tête-à-tête avec Nelson Mandela ou en entrevue avec Larry King ou Oprah Winfrey.

LA NOSTALGIE DE LA ROYAUTÉ

Si les Britanniques ont une relation amour-haine envers leur famille royale, sauf pour Lady Dy qu’ils ont aimée sans réserve et à qui ils vouent un culte presque religieux, les Français, tout républicains soient-ils, gardent pour la royauté une nostalgie inoxydable. Ce n’est pas sans raison que leurs grands magazines comme Paris Match ou Jours de France n’ont jamais cessé de publier d’éblouissants reportages sur Grace de Monaco, la reine Elizabeth ou Lady Diana. C’est pour nourrir cette nostalgie que les médias français ont traité comme des reines ou des princesses Jacqueline Kennedy et... Céline Dion.

En plus de ses innombrables apparitions à la télévision française, Céline n’a-t-elle pas gagné l’admiration indéfectible des Français en chantant à deux reprises avec Johnny Hallyday ? Les obsèques grandioses de Johnny furent comparables à celles des rois de France.

Les Français ne veulent pas voir les princes et les princesses qu’ils adulent être réduits au rang de monde ordinaire. Leur admiration pour Jacqueline Kennedy avait même baissé d’un cran lorsqu’elle avait épousé Aristote Onassis, un vulgaire armateur. Même Diana avait perdu l’affection de milliers de Français lors de son idylle avec Dodi Al-Fayed, un musulman dont le père était un détestable multimilliardaire.

Le Français moyen, admirateur de Céline, ne veut pas la voir en mou, les cheveux gris et sans fard. Il ne veut pas non plus la savoir ménopausée comme une femme ordinaire. Il la veut « royale » !