Michel Rabagliati nommé Chevalier

Le bédéiste Michel Rabagliati a eu la surprise d’être nommé Chevalier de l’ordre des arts et des lettres de France. Un honneur sous forme de diplôme qu’a reçu sans avertissement et par la poste le père de Paul, héros de la populaire série québécoise.

C’est en ouvrant une enveloppe que Michel Rabagliati a appris qu’il était nommé Chevalier des arts et des lettres de France. Si une médaille doit aussi lui être envoyée bientôt pour accompagner la lettre reçue de l’ambassade de France, il réside un peu de mystère – que l’auteur avoue bien aimer – autour de sa nomination.

« Je suis content, c’est sûr que ça fait bien dans un CV, c’est un encouragement personnel qui rend heureux pendant quelques heures, puis on continue, explique-t-il en riant. En fait, je suis surtout content pour la bande dessinée, car c’est un art qu’on souligne peu souvent. C’est toujours intéressant quand la bande dessinée est mise de l’avant et qu’on lève le voile sur cet art qui est souvent caché derrière les autres formes d’art. »

L’illustrateur de 60 ans, qui travaille sur sa série Paul depuis 23 ans, se dit heureux que « le 9e art » obtienne ses lettres de noblesse et qu’il ne soit plus considéré comme de la littérature mineure ou encore inférieure au roman.

Cette nomination vient s’ajouter à de nombreux prix et distinctions déjà offerts à l’auteur québécois, dont deux prix reçus à l’étranger, au Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême (Prix du public en 2010 et Prix pour l’ensemble de son œuvre en 2021). ​

L’âge d’or de la BD pour adultes

L’artiste attribue son succès aux aspects accessibles, plausibles et identitaires de sa série se déroulant au Québec et mettant en scène « un gars ordinaire, sorte de Monsieur Tout-le-Monde ». Il croit aussi qu’une telle récompense décernée à un bédéiste a été rendue possible grâce à une certaine ouverture et au grand succès de la BD pour adultes des 10 dernières années.

« On est dans un âge d’or de la BD pour adultes en ce moment ; elles sont plus lues, plus abordées dans les médias et plus vues dans les librairies, explique celui qui travaille en ce moment à un nouveau format, le roman illustré pour adultes. »

Celui qui a aussi été nommé compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec en 2017 vante d’ailleurs le travail de la maison d’édition La Pastèque qui, il y a près d’un quart de siècle alors que la bande dessinée vivait une période sombre, a donné de l’espoir à de nombreux artistes. Lui le premier.