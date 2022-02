«Pa t’mentir»: une conversation nécessaire et lumineuse

Créer des ponts avec bienveillance pour déconstruire des préjugés et pour humaniser les communautés afros descendantes: c’est l’objectif que se sont lancé les conceptrices de «Pa t’mentir», le nouveau magazine de TOU.TV.

Un titre qui fait référence à une expression populaire au sein de la communauté haïtienne prononcée comme un gage de convivialité et d’authenticité.

Animé avec dynamisme et légèreté par la comédienne et conceptrice Schelby Jean-Baptiste («L’Échappée», «Piégés»), l’animatrice et entrepreneure Keithy Antoine et le comédien Irdens Exantus («Toute la vie», «L’Échappée»), «Pa t’mentir» est une boîte à outils truffée de mots et d’expressions à ajouter à son vocabulaire pour nommer les choses telles qu’elles sont sans heurter et sans entretenir de préjugés. Il arrive à temps pour le Mois de l’histoire des noirs.

PHOTO MARCEL CRISTOCEA

Une conversation inclusive qui fait du bien

La chimie entre les trois animateurs est indéniable et contagieuse. Elle invite quiconque qui en est témoin à prendre part à la conversation qui s’articule autour de sujets aussi vastes que diversifiés, allant des cheveux afros à la santé mentale, en passant par le colorisme et la représentativité dans le hip-hop québécois.

Sans oublier le profilage racial, la masculinité toxique, les relations mixtes et le féminisme, qui sont aussi abordés cette saison. Des sujets choisis avec soin pour leur importance dans la société et leur récurrence dans «les conversations de coin de rue», a notamment mentionné Keithy Antoine.

Il était aussi important pour le trio de les aborder de manière décomplexée, sans jugement, sans accusation et sans chercher de coupable, mais surtout d’être orienté vers la recherche de solutions.

«C’était une conversation qu’on ne pouvait pas avoir juste entre nous, parce qu’on l’a déjà entre nous. L’idée c’était de l’avoir entre nous, mais d’impliquer les blancs aussi, pour que les choses avancent. Que tout le monde puisse participer à la conversation en étant à l’écoute et en amenant un peu leur point de vue sur certaines réalités qu’on vit», a rebondi Schelby Jean-Baptiste, qui a conçu l’émission avec la journaliste Béatrice Gravel.

Ainsi, chacun des invités a été choisi avec soin, a assuré la cocréatrice. «On voulait aussi que ce soit des humains lumineux et dans la solution, qui ont vécu et qui sont proches des sujets». Parmi ceux-ci figure Varda Étienne, Didier Lucien, Fabrice Vil, Imposs, Kiari Gerba, Sarahmée, Edy-Claude Okalla, Nicolas Ouellet, Preach et Pierre-Yves Cardinal.

PHOTO MARCEL CRISTOCEA

Un écho à George Floyd

Le processus de création s’est accéléré à la mort de George Floyd, «qui est quelque part l’apogée de la déshumanisation d’une personne noire», a fait savoir la comédienne à l’affiche dans le film «Cette maison», sélectionné à la Berlinale.

Elle s’est ensuite demandé comment faire pour humaniser quelqu’un: «en allant à sa rencontre et en se présentant tout simplement», a-t-elle dit à l’Agence QMI.

Les huit épisodes de «Pa t’mentir», produits par Trio Orange, débarquent sur TOU.TV dès mercredi.

À voir aussi