Prise de rendez-vous: QS demande plus de transparence dans l'octroi des contrats

Québec solidaire veut voir le contrat qui a été octroyé sans concurrence à une entreprise liée au cofondateur de la CAQ pour la création d’un système de prise de rendez-vous en ligne avec les médecins de famille.

«Dans l’opposition, la CAQ a passé des années à réclamer plus de transparence au PLQ, c’est le temps que les bottines suivent les babines. Les Québécois ont le droit de savoir le fond de l’histoire et dans quelles conditions la CAQ a fait ce deal», a signalé le porte-parole de QS en matière de santé, Vincent Marissal.

«Considérant que l’entreprise était liée à Charles Sirois, ami de François Legault, lors de l’annonce du contrat en août, la CAQ a tout intérêt à jouer cartes sur table.»

L’an dernier, notre Bureau d’enquête a découvert que le gouvernement a octroyé un contrat de 12 ans qui pourrait rapporter jusqu’à 36 millions $ à PetalMD, une entreprise liée au cofondateur de la CAQ Charles Sirois, en justifiant cette décision par le fait qu'il y avait l’urgence sanitaire.

Son mandat était de créer un site internet centralisé de type Trivago, pour la prise de rendez-vous avec les omnipraticiens.

Problèmes d’implantation

L’outil devrait rapidement être mis en ligne, mais Québec est toujours incapable de l’activer, comme cela a été promis cet hiver.

Le système souhaité serait un «monstre», beaucoup plus complexe que ce qui avait été annoncé, parce que Québec veut obtenir les données des médecins de famille, lesquels s’y opposent (voir autre texte plus bas).

L’implantation dans certaines régions est difficile, car les dossiers médicaux électroniques n’étaient pas tous compatibles, tout comme certains systèmes de prise de rendez-vous.

Transparence

Le ministère de la Santé est d’ailleurs incapable pour l’instant d’indiquer si ces retards causeront des dépassements de coûts.

«Je demande au gouvernement d’être transparent et de nous montrer le fameux contrat qui le lie à PetalMD», a affirmé le député de Rosemont.

«Comment peut-on se vanter d’être un bon gestionnaire responsable et efficace quand on donne un contrat de 36 millions $ sans appel d’offre à un ami de la CAQ, sans même s’être assuré de l’homologation du produit? Tout ça sous le couvert fumeux de l’urgence sanitaire. Je me pose la question: est-ce de l’amateurisme ou du favoritisme? Dans les deux cas, c’est la population qui en paie le prix.»

