Quatre ans et demi pour un chauffard de Stoneham

Le jeune chauffard récidiviste qui a tué le skieur de Stoneham Philippe Verreault le jour de sa fête en juillet 2020 écope d’une sentence de quatre ans et demi de prision.

«J’ai parfois honte de sourire, quand je me regarde dans le miroir je me dis que je n’ai pas le droit», a témoigné François Levasseur qui avait déjà reconnu sa culpabilité à une conduite avec les facultés affaiblies causant la mort de Philippe Verreault, un skieur bien connu de Stoneham.

Photo tirée de Facebook

C’est peut-être parce qu’il trouve son geste «impardonnable», surtout qu’il s’agissait d’une récidive dans son cas après une conduite avec les facultés affaiblies en 2016, que François Levasseur n’a pas offert ses excuses à la famille de la victime. Selon la juge Johanne Roy, il n’y a toutefois «aucun doute sur l’authenticité des remords de l’accusé».

Famille dévastée

Quatre membres de la famille de la victime ont aussi tenu à témoigner de la douleur et de la colère suivant la perte de «Philou». «Ne me dites pas , il faut tourner la page, la vie continue», a lancé Denis Verreault, le père. «Tu es partie là-haut et tu me manques infiniment Philippe», a-t-il terminé le bras vers le ciel.

Sa mère, Danielle Brochu est venue raconter ce que tout parent redoute. Alors qu’elle se préparait à fêter le 26e anniversaire de son fils le lendemain matin, «ce qu’on voit dans les films» lui est arrivé. «Ça te frappe, la police au seuil de ta porte. Vous êtes la mère de Philippe Verreault?», a-t-elle relaté.

Fête de la victime

Le 15 juillet 2020, Philippe Verreault fêtait l’anniversaire de ses 26 ans au bar La Souche de Stoneham, où travaillait également l’accusé. À cette occasion, les deux jeunes hommes avaient même partagé des moments ensemble.

À 00h55, au moment de partir avec des amis vers le stationnement du golf Stoneham adjacent, une voiture qui roulait à vive allure se dirigeait en leur direction sur la 1re Avenue. Philippe Verreault, qui selon la preuve, se trouvait au centre de la chaussée a été frappé de plein fouet par le conducteur du véhicule, François Levasseur qui ne l’a pas vu.

Toujours selon la preuve, le véhicule circulaire à une vitesse de 103 km/h dans une zone de 70, sauf que l’accusé a aussi admis avoir roulé à 180km/h à ce moment. Il affichait un taux d’alcoolémie de 115 milligrammes par millilitre de sang.

Les avocats de la défense et de la couronne se sont entendus pour proposer une sentence de 54 mois à François Levasseur. Ce dernier ne pourra conduire un véhicule pour un total de huit ans et demi et devra avoir un antidémarreur pour le reste de sa vie s’il souhaite conduire à nouveau. La juge a fait état «d’une dignité qui honore» les proches de la victime en leur souhaitant de trouver «une paix qui adoucisse cette profonde blessure».