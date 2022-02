Retour du tourisme en quad

Grâce aux assouplissements qui sont entrés en vigueur hier, il est maintenant possible pour les quadistes de faire de longues randonnées et d’obtenir très facilement les services dont ils ont besoin.

« L’activité quad génère des retombées touristiques de l’ordre de 1,5 million $ au Québec, d’expliquer Danny Gagnon, de la Fédération québécoise des clubs quads. C’est donc un élément important pour toutes les régions du Québec. La Fédération a établi de nombreux partenariats avec des gens de divers milieux pour offrir la Route Quad, une façon agréable et sûre de visiter plusieurs régions du Québec. Dans les régions partenaires, les amateurs de quad peuvent circuler durant les quatre saisons de l’année. »

Le spécialiste nous a présenté les régions participantes à la Route Quad.

« La région Chaudière-Appalaches est magnifique avec ses hébergements variés, qu’on pense à l’hôtel, aux Coolbox, aux chalets et même plus. La nature offre aussi des décors qui varient entre les montagnes et le fleuve. »

LES AUTRES

Concernant les autres régions qui forment la Route Quad, le spécialiste déclarait : « On peut aussi penser à la région Centre-du-Québec. Le réseau de sentiers est impressionnant. On retrouve, accessibles par les sentiers, deux hôtels avec spa. Il est même possible de prendre une photo avec son quad avec en arrière-plan le pont de Trois-Rivières. »

Toujours en suivant la Route Quad, vous découvrirez d’autres régions très intéressantes à visiter.

« Si on continue sur la Route Quad, on peut se retrouver dans la région des Laurentides. Il y a beaucoup de sentiers à visiter qui vous amènent vers des sites typiques de la région. On peut penser à la montagne du Diable, les chutes du Windigo, des sentiers en réserves fauniques. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Aussi, en prime, l’hiver, la région offre des accès vers l’Outaouais. »

Finalement, dans la poursuite du périple sur la Route Quad, il y a la région de Lanaudière.

« Le réseau de sentiers en hiver dans cette région est assez exceptionnel. Il donne accès à tous les types d’hébergement désirés. Pour les amateurs qui voudraient visiter uniquement cette portion de la Route Quad, ils peuvent se stationner à Berthierville et partir à l’aventure. »

CHOIX ET VÉHICULE

La Route Quad sert à valoriser la pratique du quad dans ces régions.

« Le but de la Route Quad est de favoriser le développement touristique dans les régions participantes, en offrant plusieurs possibilités aux amateurs, d’expliquer l’expert. Par exemple, les gens peuvent se loger à un endroit de leur choix et faire des boucles autour pour découvrir la région et revenir le soir à leur point de départ. Il y a des circuits de toutes les tailles, permettant aux gens de profiter pleinement de leur sortie en quad. Toute la dynamique du réseau de la Route Quad est vraiment intéressante à vivre. »

Ce spécialiste gravite dans le monde du quad depuis plus de 40 ans. Questionné à savoir si les véhicules d’aujourd’hui étaient fiables pour rouler en hiver, il répond ceci.

« Les véhicules disponibles sur le marché aujourd’hui ont tellement évolué qu’ils sont devenus très fiables. Il est certain qu’en période hivernale au froid, pour assurer des démarrages plus faciles, il faut changer d’huile pour de la plus claire et bien s’assurer que la batterie est en forme, si on peut le dire ainsi. Les manufacturiers ont su adapter les véhicules pour une utilisation hivernale. Aussi, en saison hivernale, plusieurs clubs grattent au sol. Cela signifie que l’on peut toujours rouler sur une surface dure. C’est plus facile que de rouler dans un sentier surfacé, qui peut se déformer et s’amollir avec le passage de plusieurs véhicules. Au global, il y a eu toute une évolution sur l’entretien du réseau en période hivernale. »

LES CHENILLES

Il n’y a pas si longtemps, plusieurs amateurs de quad installaient des chenilles sur leur véhicule en hiver.

« Le phénomène des chenilles pour rouler dans les sentiers en hiver a connu un bon engouement lors de l’introduction du produit. Toutefois, aujourd’hui, les choses ont changé. Plusieurs amateurs sont revenus à rouler avec des pneus. »

« Les chenilles, je crois que c’est plus utile pour travailler hors sentier comme le font les agriculteurs ou pour encore à la cabane à sucre. Certains fabricants avaient même créé une gamme de chenilles pour le sentier, qui ne sont plus disponibles sur le marché. »

L’installation de chenilles fait en sorte que vous perdrez de la puissance avec votre quad et consommerez beaucoup plus de carburant.