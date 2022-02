Saguenay: un couple évite une fraude immobilière de justesse

Un jeune couple de Saguenay qui croyait avoir trouvé le logement de ses rêves a bien failli être victime d'un fraudeur.

Aujourd’hui, le couple accepte de raconter son histoire pour mettre en garde les locataires.

C'est en fouillant sur Facebook que Johannie Bergeron et Jeffrey Chiasson ont été mis en contact avec une femme qui prétendait avoir des logements à louer.

«On s'est dit qu'on n'avait rien à perdre de vérifier avec elle étant donné qu'on ne trouve rien nulle part», a expliqué Jeffrey Chiasson.

La femme leur envoie des photos d'un condo à 700 dollars par mois chauffé, éclairé et internet fourni. Le couple a échangé 29 courriels avec cette personne avant de décider d'aller cogner à la porte du condo.

«Ça arrivait au bon moment, mais c'était comme trop beau pour être vrai», a avoué le jeune père de famille.

Dès leur arrivée, Jeffrey et Johannie ont constaté que le logement était occupé contrairement à ce que la personne leur avait mentionné.

«En entrant, ils m'ont demandé si c'était ici le logement à louer et si j'étais Mélodie. Surprise, je leur ai dit que le condo n'était pas à louer mais à vendre et qu'il n'y avait personne ici au nom de Mélodie», a raconté la locataire actuelle du condo, Julie Bouchard

Ce que le couple craignait se confirme : il est victime d'une arnaque.

«Ce sont des photos qui ont été prises par l'agente d'immeubles et qui ont été utilisées par une autre personne pour essayer de nous escroquer de 1300 dollars», a mentionné le couple.

La prétendue propriétaire aurait demandé au jeune couple de lui verser un acompte de 700 dollars, en plus de payer la totalité du premier mois de loyer, mais heureusement, il a été vigilant et a refusé de faire les virements bancaires.

«C'est beaucoup de déception parce que c'était vraiment une belle opportunité. On aurait pu quitter notre logement, faire nos boîtes et on aurait été à la rue», a précisé M. Chiasson

«J'étais surprise et dégoutée en même temps. Dégoutée parce que la situation est déjà difficile pour plusieurs familles depuis le début de la pandémie. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens assez malhonnêtes pour frauder des jeunes familles comme ça. C'est dégueulasse!», a admis Julie Bouchard.

Des recherches effectuées par Mme Bouchard sur les médias sociaux laissent croire que les jeunes parents ne sont pas les premiers à se faire arnaquer par cette prétendue Mélodie.

