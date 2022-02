Santé: peu d'intérêt pour un retour dans le réseau public

Les incitatifs pour le personnel de santé à revenir dans le système pour prêter main-forte ne semblent pas convaincre tout le monde.

«Non, ce n'est pas le côté monétaire dont moi et mes collègues, on a besoin; c'est une qualité de vie», mentionne Jessica Hamel qui a quitté le réseau public en 2018 après 17 ans.

Le gouvernement a beau lui offrir plus d'argent pour qu'elle revienne, elle ne le fera pas.

«12 000 dollars, honnêtement, pour recommencer à faire du TSO [temps supplémentaire obligatoire], me retrouver de nuit... et savoir que je commence à minuit et je ne sais pas à quelle heure je vais sortir... non», explique l’infirmière.

Avec le privé, elle a obtenu un contrat d'un an à temps complet aux urgences de l'hôpital de Saint-Eustache, et reçoit autant qu'avant. Seul handicap: elle n'a pas de fonds de pension.

«J'ai eu des remplacements de jour qui m'ont été coupés, puis ils m'ont demandé d'être de soir ou de nuit», souligne-t-elle.

Celle qui dirige l'agence qui l'embauche n'a vu aucune de ses 300 infirmières retourner au public depuis septembre dernier.

«Même qu'on a plutôt vu l'inverse. On a vu une recrudescence de demandes d'emploi de la part des infirmières», explique la présidente u groupe Serenis, Léonie Côté-Martin.

