Port du masque chez les jeunes: un règlement plus serré pour les sportifs au parascolaire

Les jeunes devront porter le masque en tout temps dans le parascolaire, alors que les sportifs évoluant dans un club civil pourront retirer leur couvre-visage lors d’un effort physique intense.

Après des jours de tergiversations, la Santé publique a tranché. Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps dans le sport étudiant. Cette directive s’applique aux élèves du primaire et du secondaire, de même qu’aux étudiants du cégep et de l’université. Seuls les plus petits de la maternelle ne sont pas visés.

La consigne est différente pour les joueurs de hockey ou de soccer qui s’entraînent dans un milieu civil ou associatif. Si le couvre-visage est aussi «obligatoire» pour la pratique d’activités de loisirs ou de sports amateurs, «il est possible de retirer le couvre-visage, lors d’une activité physique intense», a précisé mardi une mise à jour de la Santé publique.

Plus encore, les enfants de moins de dix ans qui s’entraînent ou suivent des cours à l’extérieur de l’école n’auront pas à se masquer pour pratiquer leur sport.

En conférence de presse mardi, le directeur national de santé publique a invité les jeunes sportifs et leurs parents à faire preuve de «jugement».

«Il est évident que si on a très chaud, qu’on fait un sport intense, qu’on est sur la glace, par exemple, on pourrait retirer le masque si on se sent plus confortable à retirer le masque. Mais quand on se retrouve sur le banc, même si on est essoufflé et puis qu’on est à côté des collègues ou des amis [...], ce qu’il faut faire, c’est de continuer à porter son masque le plus possible», a soutenu le Dr Luc Boileau.

