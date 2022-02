«Star Académie» : Gäelle, Jérémy et Sandrine sont en danger

La saison vient à peine de commencer que trois Académiciens sont déjà mis en danger. Lara Fabian a annoncé, durant la quotidienne de mardi, que Gäelle, Jérémy et Sandrine devront défendre leur place lors du prochain Variété dimanche prochain.

Quelques jours seulement après avoir pris leurs quartiers dans le manoir de Waterloo, les quinze académiciens ont les émotions à fleur de peau. Le dévoilement du nom des cinq Académiciens mis en évaluation avait déjà provoqué quelques larmes, mais le passage devant les trois profs a aussi été vécu douloureusement par plusieurs.

Malgré ses doutes, Laurie a toutefois su tirer son épingle du jeu avec Je vole, malgré une émotivité palpable, tandis qu’Olivier a carrément cloué le bec à Gregory, qui est resté sans mot devant son interprétation de À hauteur d’homme de Vincent Vallières.

Des raisons évidentes

Les profs ont choisi de mettre Sandrine en danger parce qu’il faut qu’elle apprenne à s’engager davantage dans une interprétation afin de faire corps avec l’histoire qu’elle raconte. Lors de son évaluation, Gregory Charles a dit qu’il ne voyait pas quel était le but pour elle de chanter Je suis pas stressée, alors que Guylaine Tremblay a noté une différence entre le texte de la chanson et sa présence sur scène.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La diction de Jérémy a été un enjeu lors de son évaluation avec La guitare de Jérémy. «De loin, si on ne parlait pas français, on aurait pu croire que c’était de l’anglais, a précisé la directrice. Il y a quelque chose à travailler dans ta façon d’aimer plus la musique que les mots.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Gäelle complète le trio. Son interprétation de Dernière danse n’a pas permis aux profs d’avoir accès à ses émotions. Lara Fabian s’est aussi demandé qui est Gäelle quand elle ne chante pas des chansons de ses idoles. Il va falloir que la jeune Académicienne fasse le chemin pour se trouver.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Les trois Académiciens mis en danger seront soumis au vote du public, dimanche soir, lors du second Variété de Star Académie qui accueillera Paul Piché, Laurence Jalbert, William Cloutier et le Français Eddy de Pretto.